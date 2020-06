Arthur llegó a Turín para finalizar fichaje con Juventus

Después de varios días de especulaciones y negociaciones y una novela que terminó con un amargo sabor de boca, Arthur llegó a Turín para unirse a su nuevo equipo.

Arthur llegó con todo su entorno al norte de Italia para firmar un contrato de €7 millones al año durante las próximas cinco temporadas. Parte de ese grupo que voló con el ex Gremio fue su abogado, su padre y hermano.

El diario Tuttosport tuvo un título de “Sbarcato” (Aterrizado) en el título de su nota.

El aeropuerto de Torino-Caselle fue el centro de atención del fútbol italiano ya que se finalizaba la transacción de €70 milliones (más €5 millones en bonos) que tuvo como parte de la forma de pago al bosnio Miralem Pjanic.

Lo que fue algo inesperado era ver que el exdirector deportivo del Barça, Robert Fernández, también se encontraba en Italia para darle apoyo en su nuevo destino. Hay que recordar que Fernández fichó a Arthur en el 2018 para ser uno de los jugadores claves del Barça en el mediocampo.

Como se mencionó en varios reportajes, el jugador es del interés de Maurizio Sarri y es posible que sea parte integral del mediocampo del cuadro bianconero yendo hacia el futuro.

