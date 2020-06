Informe: Arthur se uniría a la Juve en próximas horas

El sábado puede ser un día muy intenso para el volante del Barcelona. Arthur está a punto de ser el primer jugador en ir a ser compañero de Leo Messi a Cristiano Ronaldo en una transferencia. Durante la madrugada del sábado, se comenzó a confirmar que todos los involucrados en la operación han llegado a un acuerdo.

Esta transacción se movió rápido y la última traba removió cuando el jugador finalmente decidió negociar con el cuadro italiano que lo tiene en su radar.

La cadena ESPN confirma el truque que tendría al bosnio Miralem Pjanic llegando a la Ciudad Condal como parte del pago que recibió el Barça por el volante de la selección verdeamarelha.

El Barça pierde juventud y consigue a un jugador experimentado para reforzar el mediocampo del gusto de Quique Setién.

En lo económico, el movimiento de estos dos jugadores le da un poco de respiro a ambos equipos. Por el lado del Barcelona, ellos pudieron llegar a la cifra de 140 millones por la ida del volante brasileño.

En lo técnico, Arthur le “costó” a la Juve €80 millones aunque al final pagaron con Pjanic mas €10 millones. Esto cumplió con la normativa del presupuesto que fue aprobado por la dirigencia del club el año pasado.

El ultimo remate que recibió Arthur por parte del Barcelona llegó en la conferencia de prensa previo al partido ante Celta de Vigo.

En esa conferencia, Setién fue lapidario con el brasileño. El cántabro admitió que el club nunca le había dicho que Arthur se iba. A la misma vez, llegó y fue contundente con las intenciones que tenía con el jugador aunque lo tendrá en el banco por si lo necesita para el partido contra el Celta.

No es el primer jugador que ficha con unas expectativas que al final no fructifican. No sé si pasará con Arthur pero le pasa a muchos jugadores. Habrá aficionados que vean una buena oportunidad para el club y otro que pensarán que es mejor que se quede.”