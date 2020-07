Un exfutbolista de la Selección Argentina irá a la cárcel por violación: ¿quién es?

El fútbol argentino se consternó en 2017 cuando la Justicia de ese país condenó por el delito de violación a seis años y medio de prisión al defensor Alexis Zárate.

Este viernes, un juez desestimó un pedido de la defensa del jugador para que el caso sea analizado por la Corte Suprema de Justicia Argentina. Fue detenido en horas de la noche y será trasladado a prisión. Una medida que lleva algo de paz a la familia de la víctima, la joven argentina Giuliana Peralta.

Zárate debutó en Independiente, uno de los equipos más importantes del fútbol argentino, y además tuvo un destacado paso por las categorías juveniles del seleccionado argentino. Todos sus entrenadores y analistas de fútbol lo ubicaban como el futuro marcador central izquierdo de la Albiceleste.

En el año 2011, año en que se produjo su debut en la Primera del Rojo, fue convocado para disputar el Mundial Sub 17, que se jugó en México. Fue titular en todos los partidos y despertó el interés de varios agentes de equipos europeos, entre estos el Hamburgo y el Ajax de Holanda. Tras haber sido condenado, en 2017, Zárate jugó en la liga de Estonia hasta que la Justicia argentina ordenó su regreso al país. Fue entonces cuando se incorporó a Temperley.

Alexis Zarate detenido en la Comisaría Segunda de Avellaneda. Será trasladado a un penal en las próximas horas. Deberá cumplir la condena de 6 años y medio de prision por abuso sexual con acceso carnal pic.twitter.com/UA4KtYGkEA — Augusto Cesar (@Augustocesar22) July 3, 2020

El hecho por el que se lo acusó y condenó tuvo lugar en la madrugada del 16 de marzo del 2014. La víctima, Giuliana Peralta, le contó a la Justicia que esa noche había ido a bailar con su novio, el exdelantero de Independiente Martín Benítez. Este tenía por mejor amigo a Zárate, que esa noche acompañó a la pareja a la discoteca ubicada en la localidad bonaerense de Quilmes.

“Estuvimos ahí toda la noche con Martín (Benítez) tomando algo. Tomamos champagne, bailamos. Hasta que decidimos irnos juntos. Él me ofrece ir al departamento de ese amigo, que quedaba en Wilde (localidad bonaerense), cerca del lugar del entrenamiento de Independiente. Al otro día tenía que entrenar”, contó la víctima. “Me dijo que se lo había gastado todo en champagne. Ahí tomé la peor decisión de mi vida. Acepté ir porque quería estar con él”, agregó.

Peralta y Benítez estaban durmiendo en el departamento de este cuando la joven escuchó que alguien ingresaba a la vivienda. Era Zárate, quien había regresado de la discoteca y tenía llave de la casa de su amigo.

🔴 Alexis Zarate detenido . Luego de años y años de gambetear a la justicia, siempre lenta y burocrática, el ex futbolista de Independiente fue detenido e irá a la carcel. . El 18 de septiembre de 2017 había sido condenado a seis años y medio por violacion pic.twitter.com/ZmVq0xUuTz — Martín Candalaft (@martincandalaft) July 3, 2020

En determinado momento, Peralta advirtió que Zárate había entrado al dormitorio a recoger un cargador de teléfono móvil. Despertó a Benítez para relatarle lo que había pasado. El gesto de su amigo le había parecido “desubicado”, ella se encontraba destapada y en ropa interior.

“Ahí nos quedamos dormidos… hasta que yo me despierto porque me estaban abusando. Me estaban abusando y era el amigo de él”, contó ante la Justicia argentina. De acuerdo al expediente, en este momento de su declaración, la joven quebró en llanto.

Siguió narrando cómo Zárate la penetró sin su consentimiento. La escena acabó con sus gritos desesperados y el desconcierto de Benítez. Este último, en un principio, le creyó a su amigo. De hecho, su testimonio favoreció a su colega. Sus palabras no adhirieron a lo que contaba Peralta.

De ahí que la defensa del acusado alegó que la denuncia pecaba de “vaguedad” e “imprecisión”. Amparados en este argumento, intentaban prorrogar la causa, llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia. Este viernes, ese estrategia fue desarticulada con la detención del futbolista.