Nike retira camiseta del Barcelona por problemas de fabricación

Si no es un cosa sale siendo la otra para el Barcelona. Si no son los resultados, son los problemas internos. Si no son los problemas, es la pandemia. Y si no es la pandemia, son las complicaciones en su mercadeo. En los próxima semana estaba supuesto a salir la nueva indumentaria del equipo. Todo terminaría con su gran estreno en el derbi catalán contra el Espanyol.

Todos eso planes cambiaron cuando Nike tuvo que sacar su producto de todas las tiendas que venden productos de Barça. Esto se ordenó a último minuto, quedando pendiente la nueva camiseta.

De acuerdo a un reporte de Diario Sport iniciales, Nike ya había enviado y recibido la mayoría de la mercancía. Nike pidió una urgente devolución de las camisetas por una falla en la fabricación. Esta camiseta se iba a comenzar a vender el viernes, pero los planes tuvieron que ser cambiados rápidamente. En esta falla, el sudor puede causar que las camisetas se destiñan. Esto también ocurre si es que se lava.

La nueva camiseta del Barça

#FCB 🔵🔴 😯 La multinacional ha decidido retirarlas de los puntos de venta tras comprobar que destiñen con el sudor o al lavarlashttps://t.co/9C7BLwt3av — Diario SPORT (@sport) July 2, 2020

Para Nike, esto es un evento inédito. Por eso la compañía de indumentaria basada en las afueras de Portland tomó una decisión sin precedentes para evitar una situación en la cual su marca puede estar comprometida si es que llegaba a estar a la venta. Esto causará una demora en la presentación de la nueva indumentaria y Nike está haciendo todo lo posible para corregir esta situación.

Esta medida llegará e generar pérdidas notables para entidades como las tiendas del Barcelona como y los licenciatarios. Esto es por causa de una temporada de verano atípica por la cual se está viviendo. Esta temporada es normalmente uno de los momentos de más venta para indumentarias deportivas ya que se preparan para la temporada de fútbol, pero por causa de la pandemia, estas ventas muy probablemente estarán reducidas. Cabe recordar que justo los equipos europeos justo están terminando sus campañas y en algunos casos (como en el del Barça) estarán participando en la Champions League durante el mes de agosto.

Lo que puede “ayudar” un poco es el tema de la pandemia que ha forzado a muchos negocios no esenciales a cerrar sus puertas, en un algunos casos de manera permanente. Esto ayuda porque al no tener una cadena de distribución tan abierta y tan grande, esto permite que Nike pueda hacer algo de esta índole.

Para Nike, esto hubiese sido mucho más difícil en cambiar en una situación socioeconómica más “normal” o “funcional” . Para el Barcelona, esto puede ser algo que por ahora duela mucho a una finanzas que están fuertemente golpeadas. Pero a la misma vez, este lío puede ser una bendición ya que lo que pudo haber sido tenía el potencial de perjudicarlos a largo plazo si el consumidor compra un producto defectuoso. Ahí se arruina la relación con el cliente, el que ha reemplazado al fanático fiel en el ambiente futbolístico.