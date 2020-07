[VÍDEO] Todos los goles del Villarreal – Barcelona. ¿Quién ganó?

El Barcelona firmó el mejor partido de este tramo final de la temporada y seguramente uno de los mejores de toda la campaña. El problema es que este encuentro seguramente llega demasiado tarde. Con la victoria del Real Madrid ante el Athletic de Bilba por la mínima, los azulgranas siguen a 4 puntos, a falta de 12 por disputar.

Quique Setién sentó a Riqui Puig y Ansu Fati y volvió a dar la titularidad a Griezmann y a Sergi Roberto como centrocampista. La idea seguro que no gustó a los detractores de Quique Setién, que con la Liga Española casi perdida, quieren más minutos para los más jóvenes. Sin embargo, a la hora de la verdad la alineación funcionó y no hubo malas actuaciones individuales.

La media de edad del once titular era de, atención, 30,1 años. Un dato para preocuparse. La alineación quedaba de la siguiente manera:

🚨 ¡Ya tenemos once del Barça contra el Villarreal! 🧤 Ter Stegen

🛡️ Semedo, Piqué, Lenglet, Alba

⚙️ Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto

🔥 Griezmann, Luis Suárez, Messihttps://t.co/vGqMOUQpRk pic.twitter.com/h2xCEt4dJ5 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 5, 2020

45 minutos estelares del mejor fútbol en mucho tiempo de este equipo

Arrancó el Barcelona con mucha intensidad, con combinaciones muy rápidas con pocos toques. En el minuto 3, una buena internada de Jordi Alba por banda izquierda hasta tocar la línea de fondo terminó con un pase atrás que el defensa del Villarreal Pau Torres, en su intento de despejar, se introdujo en su portería. Gran preludio de lo que llegaría.

Pero el Villarreal quiso responder a la contra. En el minuto 13, Gerard Moreno aprovechaba un rechace de Ter Stegen a un chut de Cazorla para empatar el partido. En condiciones normales, ese tanto hubiera desestabilizado al Barcelona de esta temporada, pero ayer no estábamos ante la versión habitual del equipo. Lo de ayer fue superior.

Rápidamente el Barcelona volvería a ponerse las pilas. Los azulgranas llegaban una y otra vez a la portería de Asenjo hasta que una gran asistencia de Leo Messi fue definida por Luis Suárez a la perfección. Tuvo la suerte de que el balón rozó en Raúl Albiol y se desvió un poco, pero la intención de colocarla a la escuadra y el acople del pie fueron excepcionales.

Seguía insistiendo el Barcelona sin parar y el tercer gol era cuestión de minutos. Tan sólo alguna contra del Villarreal muy esporádica podía poner en apuros a Ter Stegen. Justo antes del descanso, de nuevo una gran jugada personal de Leo Messi con asistencia preciosa incluida fue aprovechada por Griezmann. El francés colocó una gran vaselina con suavidad por encima de Asenjo. El mejor gol del delantero con el Barcelona hasta la fecha.

Segunda parte más calmada, pero con igual superioridad

Arrancó el Barcelona la segunda mitad con más pausa, con más tranquilidad. Las posesiones eran aún más largas, con rondos eternos en los que el equipo mantenía el balón. A Messi le anularon el 1 a 4 por fuera de juego previo de Arturo Vidal. Sin embargo, las entradas de Riqui Puig y Ansu Fati revitalizaron un poco el partido. El joven extremo de 17 años se encargó de sentenciar el partido con una buena definición marca de la casa.

De este modo, el Barcelona sigue a 4 puntos del Real Madrid. Parece imposible remontar esta Liga, pero por lo menos las sensaciones mejoran. Hay que recordar que en un mes se disputa la Champions League. Saber la versión del Barcelona que nos espera es una lotería.