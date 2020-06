El “Messi mexicano” rompe un récord espectacular en la Liga Española. ¿Qué edad tiene?

El Real Madrid consiguió una victoria ante el Mallorca (2 a 0) que le permite seguir siendo el líder de la Liga Española. Los goles de Vinicius y Sergio Ramos fueron suficientes en un partido en el que los blancos fueron superiores, pero sin muchos alardes.

La gran noticia del encuentro, más allá del liderato del Real Madrid, se produjo en el minuto 83. Con el partido ya decidido, el técnico del Mallorca, Vicente Moreno, decidió que era el momento para alinear a una de las grandes promesas del fútbol suramericano: Luka Romero, apodado como el “Messi mexicano”.

Al saltar al terreno de juego, Romero se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Liga Española en debutar en la Liga Española. Atención al dato, el “Messi mexicano” ha jugado su primer partido como profesional en la máxima categoría del fútbol español como jugador de categoría cadete… con 15 años y 219 días. Tal y como informa el experto en datos futbolísticos @2010MisterChip, Romero supera un récord con más de 80 años de vigencia. Hasta ahora, era Sansón el más joven en debutar en la Liga Española con 15 años y 255 días en el Celta en el año 1939.

‼️RÉCORD HISTÓRICO‼️ Luka Romero (15 años y 219 días, nacido en México y de padre argentino) se convierte hoy en el debutante más joven en TODA la historia de La Liga, derribando un récord con más de 80 años de vigencia (Sansón debutó con el Celta en 1939 con 15 años y 255 días) pic.twitter.com/2zrCsOe0Lt — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 24, 2020

Nacido en México, internacional con Argentina y residente en España

Como explica Infobae, Luka Romero nació en México. En concreto, en Durango, en el año 2004, porque era la ciudad en la que se encontraba el equipo de su padre por aquel entonces. El delantero es hijo del ex mediocampista de Quilmes y Atlético Rafaela Diego Romero. Después de un paso por el fútbol ecuatoriano, su padre argentino mudó a la familia a España, donde se nacionalizó y seguir con su carrera futbolística.

Es por eso que, como explica Goal, el jugador tiene la opción de jugar con la Albiceleste, con el Tri o con la Furia Roja. Sin embargo, su futuro apunta a la selección argentina, donde ya jugó con la Sub 15 el Sudamericano. Actualmente, Pablo Aimar lo tiene en su punto de mira para convocarle para la Sub 17.

El Barcelona lo tuvo que descartar y el Real Madrid se interesó por él

Según cuenta Mundo Deportivo, cuando cumplió los siete años, Luka Romero se desplazó a Barcelona para ser probado por el conjunto catalán. Pasó sobradamente los tests de los azulgranas, pero el problema es que el Barcelona no acepta a niños de menos de 10 años viviendo en La Masía. Por motivos laborales, sus padres no podían establecer su residencia en Barcelona y el fichaje finalmente se frustró. También el Real Madrid se interesó por él.

Una de las anécdotas de su trayectoria se produjo cuando tenía 8 años. El pequeño futbolista coincidió con Dani Alves en la playa de Ses Illetes (Formentera). El brasileño quedó anonadado con la calidad de Romero cuando le vio dar toques al balón. Alves se dirigió a los “paparazzi”, habituales en la isla, y les dijo: “Sáquenle las fotos a él: es Leo Messi”. En el siguiente vídeo, pueden ver un fragmento de ese encuentro con Alves del minuto 18:12 al 20:29:

¿Por qué le llaman el “Messi mexicano”?

A Luka Romero se le compara con Leo Messi porque tienen características de juego muy parecidas. El mexicano es muy hábil en el regate, es bajito y es zurdo. Tiene por costumbre partir desde fuera hacia dentro, trazando diagonales.

Si les queda alguna duda de su calidad, aquí les dejamos este vídeo con sus mejores habilidades:

