¿Quién es el mejor tirador de faltas de la historia del fútbol? ¿Messi? ¿Cristiano?

Mucho se ha discutido en el mundo del fútbol sobre quién tiene mejor habilidad a la hora de lanzar los tiros libres en la historia del fútbol. Actualmente, el debate, como no podía ser de otra manera, se centra en si es mejor Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Evidentemente, tras la mejoría del argentino en este aspecto a lo largo de las últimas temporadas y los últimos registros más bien pobres del portugués, parece claro que en este sentido Leo Messi tendría el “título”.

A la hora de valorar este parámetro, no hay nada mejor que utilizar la estadística para determinar quién las chuta mejor. Tan simple como saber el número de faltas que han lanzado cada uno y el número de goles. De este modo, obtendremos el porcentaje exacto de acierto.

Para este tipo de estadísticas, siempre es bueno consultar un auténtico experto, como es @2010Misterchip. Los datos hablan por sí solos:

Jugadores con más goles de falta directa en La Liga en los últimos 25 años (y su porcentaje de acierto): 33 MESSI (9.51%)

19 Cristiano (6.13%)

16 Roberto Carlos (4.19%)

15 Ronaldinho (7.32%) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 9, 2019

Lionel Messi, con 33 faltas anotadas con el FC Barcelona, se convierte en el líder indiscutible en esta faceta, con un 9.51% (datos de noviembre de 2019). Cristiano, con 19 libres directos y un 6,13%, queda lejos del astro argentino. De hecho, en esta estadística no se consideran las faltas ejecutadas estas dos últimas temporadas del portugués con la Juventus. A finales del 2019, el diario Marca, informaba de que Cristiano aún no había marcado ningún gol en 28 intentos con los italianos. Por lo tanto, en este sentido, queda claro que no hay debate.

¿Y quién es el máximo goleador de tiros de libres de la historia?

Sorprendentemente, la lista de los 10 máximos goleadores de falta de la historia del fútbol nos muestra que ni Messi ni Cristiano Ronaldo aparece en esa lista. Los dos están muy cerca, por lo que es posible que al final de sus carrera entren en ese ránquing. Según goal.com, en toda su carrera Messi suma un total de 52 goles, mientras que Cristiano acumula 54. Se quedan lejos aún de los mejores de la historia.

Una clasificación del Diario As, nos revela que el top10 queda de la siguiente manera:

10 – 9 = Carioca – Rogerio Ceni = 59 goles

8 = Koeman = 60 goles

7 – 6 = Maradona – Zico = 62 goles

5 – Beckham = 65 goles

4 – 3 = Ronaldinho – Legrotaglie = 66 goles

2 = Pelé = 70 goles

1 = Juninho = 77 goles

Por lo tanto, parece complicado que Cristiano Ronaldo, a sus 35 años, pueda anotar 23 tantos más para empatar con Juninho o que Leo Messi, a sus 32 años, puede marcar 25 goles más de falta para atrapar al brasileño. Aunque, sobre todo en el caso del argentino, con tanta calidad en las botas y con unos registros que van mejorando año tras año a balón parado todo puede pasar.

Por el momento, os dejamos con una recopilación de los cinco mejores goles del que es el máximo anotador de la historia de tiros libres: el ex jugador brasileño y un jugador mítico del Olympique de Lyon, Juninho Pernambucano.

