Un rayo cae sobre portero de 16 años y lo deja en coma [VIDEO]

Al igual que ocurre en el ciclismo mundial por la abrupta muerte del belga Niels de Vriendt, el fútbol ruso se ve sacudido debido al trágico accidente que sufrió un joven portero del club ruso Znamia Trudá, a quien la caída de un rayo lo dejó en coma inducido.

La víctima es Iván Zaboróvsky, de 16 años, y continúa internado por el impacto del rayo sobre su persona mientras entrenaba con sus compañeros en Oréjovo-Zúyevo, Moscú.

Según las primeras versiones, Zaboróvsky sufrió un paro respiratorio producto de la descarga eléctrica pero afortunadamente pudo ser atendido a tiempo.

El propio Znamia Trudá, de la Segunda División rusa, dio a conocer las imágenes mediante sus redes sociales, y las mismas muestran el instante exacto en el que Zaboróvsky es alcanzado por un rayo en plena práctica. “Hoy la condición es estable, el cardiograma salió normal y presenta quemaduras severas en la zona donde sufrió la descarga. Según los médicos, no corre riesgo de vida“, explica el posteo de Instagram junto al video publicado este lunes.

“El cielo estaba despejado, aunque nublado, sin lluvia ni viento. Si hubiera habido una tormenta, no habríamos entrenado. El técnico habría llevado a los jugadores al gimnasio“, explicó Ígor Mayórov, presidente de la institución, en diálogo con medios locales.

Zenit, bicampeón de Rusia

Gracias a una cómoda goleada frente al Krasnodar por 4 a 2, Zenit de San Petersburgo se coronó bicampeón de la Liga Premier de Rusia y así selló su sexto título en Primera División.

Además de una notable eficacia goleadora que lo ayudó a consagrarse cuatro fechas antes del final del torneo, Zenit, dirigido por el ruso Serguéi Sernak, contó con valioso aporte de futbolistas sudamericanos para conseguir el ansiado objetivo.

Highlights FC Krasnodar vs Zenit (2-4) | RPL 2019/20➡️ Watch all RPL games live with Russian commentary or best two games with English commentary: https://youtube.com/c/premierliga/join Zenit become 2019/20 RPL Champion after a crazy game against Krasnodar. Goals: Utkin (29’, 50’) – Azmoun (5’, 52’), Dzyuba (45+1’ P), Sutormin (72’) Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynovich, Kaio, Ramirez, Olsson, Gazinsky, Utkin, Wanderson, Berg, Vilhena Zenit: Lunev, Douglas Santos, Rakitsky, Ivanovic, Karavaev, Kuzyaev, Barrios, Ozdoev, Malcom, Azmoun, Dzyuba Subscribe to the Official Channel of Russian Premier Liga: https://youtube.com/c/premierliga Facebook: https://facebook.com/premierliga Twitter in English: https://twitter.com/premierliga_en Twitter in Russian: https://twitter.com/premierliga Instagram: https://instagram.com/premierliga TikTok: https://tiktok.com/@premierliga 2020-07-05T21:57:30Z

El venezolano Yordan Osorio, el colombiano Wilmar Barrios, el brasileño Malcom y los argentinos Emiliano Rigoni, Sebastián Driussi y Emanuel Mammana son parte de la plantilla que hizo delirar a todo San Petersburgo con su nueva estrella.