Dolor en el ciclismo mundial por la trágica muerte de Niels de Vriendt: ¿cómo murió el ciclista belga?

El ciclismo mundial atraviesa horas de profunda conmoción a raíz de la trágica muerte de Niels de Vriendt, quien falleció este sábado a causa de un paro cardíaco mientras disputaba una carrera en Wortegem-Petegem, su Bélgica natal.

De Vriendt, de tan solo 20 años, cayó de su bicicleta inconsciente cuando promediaban los 13 kilómetros -unas 8,07 millas- del circuito y preocupó a todos los presentes. Si bien el servicio médico presente en el evento acudió de inmediato para auxiliar al ciclista belga, las maniobras de reanimación fueron en vano.

Según confirmó la Federación Belga de Ciclismo horas después del trágico episodio, el miembro del equipo VDM-Trawobo fue trasladado de urgencia al hospital de Oudenaarde, donde los profesionales a cargo de su salud no pudieron mantenerlo con vida.

“Otra trágica pérdida hoy de un joven corredor. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de Niels de Vriendt“, expresa la publicación de la Federación Belga de Ciclismo que difundió la organización en sus redes sociales.

Another tragic loss of a young rider today 😢

We want to express our heartfelt condolences with the family, friends and teammates of Niels de Vriendt https://t.co/qNNd5fD3vv

— Belgian Cycling (@BELCycling) July 4, 2020