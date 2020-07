Robin Söderling, finalista de Roland Garros, confesó que quiso suicidarse

El extenista sueco Robin Söderling, quien se lo reconoce principalmente por ser el primer jugador que le ganó al español Rafael Nadal en Roland Garros reveló el difícil momento que vivió: “Llegué a buscar en Google cómo suicidarme”.

Söderling llegó a ser la cuarta mejor raqueta del mundo en 2010 y alcanzó la final del Grand Slam de la capital francesa en dos oportunidades (2009 y 2010).

Aunque su retiro oficial fue por una mononucleosis en 2015 cuando tan sólo tenía 31 años y aparentaba que todavía le quedaba mucho para dar en este deporte, Söderling reveló en “Verano en P1”, radio sueca, los momentos más difíciles que vivió durante sus últimos años en el tenis.

“Tenía ansiedad constante, me roía por dentro. Me sentaba en el apartamento y miraba al vacío sin entender, el ruido más pequeño me provocaba pánico. Cuando una carta caía sobre el felpudo, me entraba tal pánico que caía al suelo. Si sonaba el teléfono, temblaba de miedo”.