El video que eriza la piel: un piloto del NASCAR arrolló a un mecánico en plena carrera

Momentos de angustia y tensión se vivieron el pasado fin de semana en la carrera del NASCAR disputada en Hand Sanitizer 400 en Indianápolis, Estados Unidos. Un mecánico fue herido en sus piernas luego de ser atropellado por un auto de carrera.

Se trata del mecánico Zach Price, integrante del equipo de Ryan Blaney. Ocurrió mientras se arrimaba al auto de este último para asistirlo durante una de sus paradas en boxes. En ese momento fue embestido por el piloto Brennan Poole. Para ver el video haz click aquí.

Price es un experimentado cambiador de gomas traseras. Nadie entiende cómo le ocurrió a él semejante accidente. Fue trasladado a un hospital en estado de conciencia. Tenía heridas en ambas piernas.

La escena se dio en la pista 14, luego de que bajaran la bandera de precaución. Todos los pilotos decidieron recurrir a los pits. En ese amontonamiento de autos, Zach cometió la imprudencia de cruzarse en medio del camino de acceso a boxes.

Happy to see the @Blaney pit crew member smiling with a thumbs up after a crash in the early goings of the #Brickyard400 on @NBC . pic.twitter.com/CCAak9kCCO

Las imágenes causaron conmoción entre los fanáticos del NASCAR. Ocurre que Zach tuvo que arrastrarse hasta donde se ubicaba el equipo de los paramédicos que le ofrecieron los primeros auxilios. En un momento se especuló lo peor: ¿quedaría paralítico el mecánico? Por fortuna, él mismo se ocupó de levantar los brazos y dar señales de que todo marchaba bien. Claramente se trató de una señal para llevar tranquilidad a sus familiares.

En uno de sus últimos discursos en Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó al piloto de NASCAR Darrell Wallace a que pidiera disculpas públicamente luego de sugerir que la aparición de una soga en su garage significaba una amenaza racista.

Una investigación llevada a cabo por el FBI determinó que la soga no tenía nada que ver con un posible ataque racista. Wallace es el único piloto negro de la categoría. Tras el asesinato de George Floyd se había manifestado en medio de la pista.

Has @BubbaWallace apologized to all of those great NASCAR drivers & officials who came to his aid, stood by his side, & were willing to sacrifice everything for him, only to find out that the whole thing was just another HOAX? That & Flag decision has caused lowest ratings EVER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020