[VÍDEO] Con esta asistencia, Leo Messi bate un récord único en la Liga Española

Lionel Messi hizo historia en La Liga Española (más aún) este sábado noche al dar la asistencia a Arturo Vidal para abrir el marcador para el Barcelona contra el Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla.

Arturo Vidal gives the Blaugrana a 1-0 lead with his strike. #RealValladolidBarça LIVE NOW ⬇️ 📺 beIN SPORTS 💻📱CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/NrmcSb3g0g

La asistencia es la número 20 esta temporada, a los que suma también 22 goles, datos que le sitúan por primera vez como el primer jugador que lidera estas dos clasificaciones en toda la historia de La Liga Española.

Lionel Messi is the first player in LaLiga history to score 20+ goals and provide 20+ assists in a single season.

Cue the fireworks. 🎇🎆 pic.twitter.com/V3Slkyjf7f

