Leeds United recibe una fortuna por el ascenso a la Premier League: ¿cuántos millones le hace ganar Marcelo Bielsa?

Gracias a la derrota de West Bromwich Albion frente a Huddersfield, Leeds United consiguió el tan ansiado ascenso a la Premier League de Inglaterra a falta de dos jornadas para el final del Championship. Y a pesar de que los futbolistas son los que ganan y pierden partidos dentro del campo de juego, el entrenador Marcelo Bielsa es quien se ha convertido en un auténtico héroe para la ciudad.

Bielsa, de 54 años, estuvo muy cerca de conseguir la promoción en la temporada 2018/19 pero una serie de resultados adversos le quitaron la posibilidad de festejar. Sin embargo, el ex DT del seleccionado argentino dio vuelta la página rápidamente y tuvo revancha antes de lo pensado.

De la mano de Bielsa, Leeds no solo consiguió el ascenso con el que tanto soñaba su gente sino que, además, permite que a la institución le ingrese una fortuna por volverse a codear con las grandes potencias inglesas.

Billetes más billetes menos, el solo hecho de subir de categoría hace que Leeds pueda embolsar cerca de 170 millones de libras esterlinas, lo que equivale a unos 214 millones de dólares, entre publicidad y derechos de TV. Nada mal para un equipo que deberá reforzarse adecuadamente en pos de mantener su plaza en la élite del fútbol inglés y no sufrir con la zona baja de la tabla de posiciones.

Con el ascenso bajo el brazo, ahora Leeds va en busca del título en el Championship, algo que nuevamente podría sellar antes de disputar su compromiso ante Derby County del próximo domingo. ¿Cómo? Si Brentford, que marcha tercero, no vence a Stoke City este sábado, Leeds podrá gritar campeón.

Explotó la “Bielsamanía” en Leeds

Consumado el ascenso de Leeds United, un grupo de simpatizantes sabía dónde reside Marcelo Bielsa y no dudó en acercarse hasta su domicilio para agradecer el trabajo realizado con ‘The Whites’.

Al notar que había gente en las puertas de su hogar, ‘El Loco’ Bielsa salió a la calle y expresó su alegría por el objetivo conseguido con sus futbolistas y cuerpo técnico. No obstante, al no hablar inglés, el entrenador intercambió pocas palabras con los fanáticos.

“Thank you, thank you… (Gracias, gracias)”, repite Bielsa, con un limitado inglés, mientras los hinchas de Leeds lo alababan por devolver al club a la Premier League. “I don’t speak english (no hablo inglés)… así que solo puedo decir ‘thank you’ (gracias)“, argumenta en sus pocas pero significativas palabras el ‘Loco’.

Tal es la devoción que el público de Leeds tiene por Bielsa que ya le crearon su propia canción, la cual traducida al español dice: “Bielsa viene de Argentina Viene a dirigir al Super Leeds Le dicen el Loco porque está loco Él sabe exactamente lo que queremos Ben White en defensa, Bamford en ataque Leeds irá a la Premier League“.