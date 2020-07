Memes contra el Barcelona: en las redes se burlan de Messi y piden la renuncia de Setién

Barcelona atraviesa un crisis futbolística y de vestuario que podría derivar en la renuncia de Quique Setién antes de la revancha de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante Napoli.

Este jueves, el Blaugrana igualó 1 a 1 a ante Osasuna en condición de local. En Valdebebas, Real Madrid venció 2 a 1 a Villarreal y se coronó campeón de la temporada 2019/2020 de La Liga.

Los hinchas Culés responsabilizaron al entrenador, Quique Setién. En pleno festejo Blanco le recuerdan en las redes sociales su dichos acerca del equipo de Zinedine Zidane. Antes del reinicio del fútbol español, el entrenador lanzó un arriesgado pronóstico.

“Sigo convencido que el Real Madrid, algún punto dejará escapar. Es muy difícil que ganen todos los partidos”, decía en una entrevista con la agencia EFE.

No solo que equivocó el vaticinio, sino que además quedó preso de sus palabras. Es señalado como el principal responsable de la Liga número 34 de la historia del equipo Merengue.

Antes del reinicio de la actividad deportiva, el FC Barcelona aventajaba por dos unidades a su clásico adversario. Hoy, los dirigidos por Zinedine Zidane le sacan seis puntos al equipo de Lionel Messi y compañía.

Los medios españoles indican que la salida de Setién podría darse incluso antes del reinicio de la UEFA Champions League. La idea no parece descabellada. El vestuario ha perdido el respeto por el entrenador y tampoco tolera ya a su cuerpo técnico. Cabe destacar que los rumores de ruptura iniciaron por el descontento que los referentes tendrían hacia la figura de Eder Sarabia, principal ayudante de Quique.

La caída significa un nuevo fracaso para el Culé, que desde 2018 a esta parte encadena derrotas de esas que echan entrenadores. Recordemos: ante Roma en 2018 y frente a Liverpool, la catástrofe de Anfield, en abril de 2019. De no clasificar a los cuartos de final de la Champions agregaría otro mazazo al prestigio que parece esfumarse temporada tras temporada.

En las redes sociales, la afición no duda: exigen que Xavi Hernández se haga cargo de la situación y que la dirigencia eche cuanto antes a Setién. La plantilla parece adherir a ese petitorio. Por lo pronto, tras el empate de este jueves, el propio Messi hizo una autocrítica que parece dirigida hacia el cuerpo técnico.

“No queríamos terminar de esta manera, pero también marca un poco cómo fue el año. Un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, por ganas, que nos crean muy fácil y nos hacen goles”, dijo el argentino.

Quique Setién leading and guiding Barcelona to the Promise Land😂😂 pic.twitter.com/313p1XK7Lm

— Owura Kwabena Merlin (@Owura_Merlin) July 16, 2020