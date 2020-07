La insólita confesión del futbolista argentino que le tenía miedo a Messi: ¿admiración o ridículo?

El reconocimiento a Lionel Messi es unánime, hinchas y periodista lo consideran el mejor futbolista del planeta. Los elogios también abundan entre sus colegas. Nadie discute al argentino, aunque a veces ciertas expresiones suelen resultar exageradas.

Es el caso del defensor argentino Luciano Fabián Monzón. En 2008, tras sus destacada aparición en la Primera del Boca Juniors, el lateral fue convocado para disputar los Juegos Olímpicos de Beijing. El combinado albiceleste Sub 23 que dirigía Sergio Batista terminaría colgándose la medalla dorada.

Monzón reveló que durante toda su estadía en la selección evitó marcar a Messi en los entrenamientos por temor a que el capitán del FC Barcelona lo hiciera quedar en ridículo.

“En los entrenamientos no se me cruzaba por la cabeza marcar a Messi, le daba 10 metros, tenía miedo al ridículo. En un partido entro de volante por izquierda e íbamos perdiendo y le digo a Messi: ‘Leo, andá para el otro lado, no me vas a hacer pasar vergüenza, por favor'”, reveló en una entrevista radial en el programa Crack Deportivo.

El encuentro que recordó el futbolista de Atlético Tucumán es un Barcelona–Betis correspondiente a La Liga, cuando él defendía los colores del equipo de Andalucía.

“Esa vez, como ya lo conocía, a Messi le pedí la camiseta, tenía la de la selección y hasta los botines de los Juegos Olímpicos. Están como me los dio, con barro en los tapones, una reliquia, los tengo bien guardaditos”, agregó.

Messi es perfil bajo, simple, humilde, podés hablar tranquilamente con él, te trata de igual a igual. Siendo el jugador que es, con todo lo que ganó, en donde está, tranquilamente podría ser arrogante, pero es todo lo contrario

El crack Blaugrana no es el único futbolista que le inspiraba temor a Monzón. Tomó los mismos recaudos cuando fue promovido al plantel profesional de Boca Juniors. Allí se encontró con Juan Román Riquelme.

“A Riquelme no le gustaba hacer trabajos físicos, pero agarraba la pelota y la rompía. Una vez me hizo un cañazo en un entrenamiento y de ahí nunca más lo marqué de cerca”, recordó.

Existen varias anécdotas similares, de futbolistas que confiesan que tuvieron miedo de hacer el ridículo frente al ganador del Balón de Oro.

El histórico regate de Messi ante Jerome Boateng tuvo, hace poco, el descargo del defensor de Bayern München. Ante tanta burla en las redes sociales, el alemán les pidió a sus seguidores que intenten ellos detener al 10 rosarino: “Sinceramente, me encantaría ver a cada uno de ustedes defendiéndolo a Messi“.