Desconcierto en Alemania por el temprano retiro de un campeón del mundo: ¿de quién se trata?

El fútbol alemán se vio sorprendido por el anuncio del delantero André Schürrle, campeón del mundo con el equipo de Joachim Löw en el Mundial de Brasil 2014. A los 29 años, se retira de la actividad profesional.

¿Qué lleva a un futbolista que se encuentra en una buena edad a colgar los botines de forma prematura? El propio Schürrle dejó en claro que se encuentra agobiado de tener que lidiar con todo lo que rodea al ambiente de este deporte.

“Llevo tiempo madurando esta decisión“, dijo el jugador que asistió a Mario Götze en el gol que dio la Copa del Mundo a la Mannschaft en el Estadio Maracaná. Sus declaraciones fueron hechas en la prestigiosa revista Der Spiegel.

Schürrle inicio su carrera profesional a los 18 años en el Mainz. Luego fue vendido al Bayer Leverküsen. Tuvo un breve paso por la Premier League defendiendo los colores de Chelsea, regresó a la Bundesliga para jugar en Wolfsburgo hasta que fue comprado por Borussia Dortmund. Este equipo lo había cedido en dos oportunidades: al Fulham y al Spartak de Moscú. El equipo ruso fue su última experiencia como profesional.

Tras rescindir su contrato con el Borussia Dortmund, campeón con Alemania en el Mundial de Brasil 2014, Andre Schürrle anunció su retiro del fútbol, ¡a los 29 años! pic.twitter.com/yfBK3nosC6 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2020

“No necesito más aplausos. Los bajos se convirtieron en más bajos y los altos cada vez son más escasos. Tienes que cumplir ciertas normas para sobrevivir en el sector, si no pierdes tu trabajo y no lo recuperas. La vulnerabilidad y la debilidad no existen”, explicó.