Muere Silvio Marzolini a los 79 años: ¿cómo murió la leyenda de la Selección Argentina?

El fútbol argentino se encuentro de luto por la muerte de Silvio Marzolini, exfutbolista que marcó una época con su desempeño como lateral izquierdo y dejó una huella imborrable en Boca Juniors y la Selección Argentina.

A sus 79 años, Marzolini falleció luego de algunos días de internación por una extensa enfermedad cerebrovascular y su familia se encargó de comunicar el deceso a través de un comunicado que difundieron por redes sociales.

Silvio Marzolini vivirá para siempre en la historia y en la memoria de los hinchas de Boca. Tiene su estatua en el club y hace unos años recibió la última ovación, cuando fue reconocido por el futbolista que rompió su récord de partidos en La Bombonera, Juan Román Riquelme. pic.twitter.com/n4Jm0ot92f — SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2020

“En nombre de la familia queremos comunicarles el fallecimiento del Señor Silvio Marzolini. Su mujer Malena, sus hijos, sus nietos y amigos lo despedimos en medio de un profundo dolor”, anunciaron este viernes 17 de julio. Asimismo, agregaron: “Queremos agradecer al cuerpo médico que lo atendió por toda la dedicación, cuidado y respeto que tuvieron con él. Al mismo tiempo agradecer al Club Ferrocarril Oeste, al Club Atlético Boca Juniors, y a su presidente el Señor Jorge Ameal, al Club Atlético Banfield, a las peñas Boquenses que llevan su nombre, a la AFA y a todos los equipos que lo componen por el cariño y el respeto hacia él. Y en especial a todo el mundo del fútbol, hinchas y simpatizantes de todos los equipos que tanto estas semanas como a lo largo de muchos años nos han brindando todo el apoyo y el cariño hacia él. Que se siente desde siempre y para siempre. A nuestro amado Silvio quien dejó todo hasta el último minuto en la cancha. Gracias por tu ejemplo. ¡Volá alto! Te amamos y te honraremos para siempre“.

Marzolini vs River PlateSilvio Marzolini (No. 3), all touches for Boca Juniors vs River Plate 14 December 1969 2018-11-05T20:31:11Z

En sus épocas de futbolista profesional, Marzolini era elogiado por propios y ajenos dada la elegancia que demostraba a pesar de jugar como defensa. Incluso, hoy en día muchos expertos en fútbol argentino coinciden en que Silvio ha sido el mejor lateral izquierdo en la historia del país sudamericano.

A la par de los múltiples títulos locales que conseguía con la camiseta de Boca Juniors, Marzolini iba forjando su rol como referente dentro del seleccionado argentino, con el que disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Cada vez que juega Más en el mismo puesto que jugó Marzolini un nene deja el fútbol para dedicarse al rugby pic.twitter.com/DHMnHsABpF — Joan (@joanferdez) July 16, 2020

Mientras que sus inicios como jugador fueron en el humilde Ferrocarril Oeste, el primer y único título que obtuvo como entrenador fue en “su” Boca. Bajo las órdenes de Marzolini, el “Xeneize” de un joven Diego Maradona se quedaría con el Torneo Metropolitano 1981.

Su retiro definitivo del fútbol sería en 2008, luego de encabezar un proyecto de 10 años en el Club Atlético Banfield para captar jóvenes promesas, el cual le brindó grandes figuras al “Taladro” de Buenos Aires.

“Boca despide con profundo dolor y gratitud a Silvio Marzolini, jugador, técnico y un símbolo de la historia del club, y determina duelo en la institución para acompañarlo en el adiós“, reza el mensaje que publicó Boca Juniors en Twitter para despedir a uno de sus ídolos.

Boca despide con profundo dolor y gratitud a Silvio Marzolini, jugador, técnico y un símbolo de la historia del club, y determina duelo en la institución para acompañarlo en el adiós. Hasta siempre, Silvio… 👉 https://t.co/ALUdvWbdEP pic.twitter.com/iw9LSJUp47 — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) July 17, 2020

Por su parte, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también expresaron sus condolencias para toda la familia y amigos del exfutbolista y entrenador: “#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta el fallecimiento de Silvio Marzolini, gloria de nuestro fútbol que supo defender los colores de @BocaJrsOficial y @Argentina“.