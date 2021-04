CDC: Vacunados contra el COVID-19 pueden evitar uso de mascarilla

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) lanzaron este martes una nueva actualización de su guía sobre las actividades seguras para realizar en tiempos de pandemia, y una de las principales novedades es que aquellas personas vacunadas totalmente contra el COVID-19 pueden circular sin mascarilla al aire libre.

Según el comunicado difundido por los CDC, a través de su página web oficial y distintas redes sociales, las actividades al aire libre son seguras sin máscaras, independientemente de si una persona está vacunada y siempre que las personas estén solas o con familiares directos.

People fully vaccinated against #COVID19 can participate in some indoor events safely, without much risk. Outdoor visits and activities are safer than indoor activities. https://t.co/s5kXwg65fB pic.twitter.com/ZVDpCaQAIO — CDC (@CDCgov) April 27, 2021

A partir de las sugerencias anunciadas por la citada agencia, las personas completamente vacunadas pueden reunirse de manera segura al aire libre, sin máscaras y en grupos pequeños.

Para graficar la nueva admisión, los CDC apelaron a las cenas al aire libre con personas desconocidas. Mientras que las personas completamente vacunadas pueden pasar sin máscaras de manera segura cuando cenan en restaurantes al aire libre con otros comensales, la agencia asegura que la actividad es menos segura para las personas no vacunadas, por lo que se recomienda que permanezcan enmascaradas al aire libre hasta que reciban la vacuna.

If you are fully vaccinated against #COVID19, you can start doing many things that you had stopped doing because of the pandemic. If you haven’t been vaccinated yet, get a vaccine as soon as you can. See full details: https://t.co/s5kXwg65fB pic.twitter.com/fvhehUiiCi — CDC (@CDCgov) April 27, 2021

“Durante el año pasado, pasamos mucho tiempo diciéndoles a los estadounidenses lo que no pueden hacer, lo que no deben hacer”, lamentó la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, durante una sesión informativa brindada este martes.

Y seguido, Walensky anticipó: “Hoy, les voy a contar algunas de las cosas que pueden hacer si están completamente vacunados”.

¿Cuándo te puedes considerar completamente vacunado contra el COVID-19?

#COVID19 vaccines are now more widely accessible. As of April 26, more than 140 million people in the United States had received at least one dose of COVID-19 vaccine. Of those, more than 95 million are fully vaccinated. More: https://t.co/zYLe3H12re. pic.twitter.com/aM4RxhKlLz — CDC (@CDCgov) April 26, 2021

Ante las dudas que se podrían plantear en torno a esta nueva guía de sugerencias en tiempos de pandemia, los CDC establecieron dos criterios específicos para considerar a una persona “completamente vacunada”.

Si has recibido la vacuna de Pfizer o Moderna -ambas de dos dosis-, debes esperar hasta dos semanas después de haberte aplicado la segunda dosis.

Similar requisito se solicita para aquellas personas que hayan sido inoculadas con la vacuna Janssen de Johnson & Johnson: recién dos semanas después de la dosis única podrás considerarte “completamente vacunado” contra el Coronavirus.

“Si no cumple con estos requisitos, NO está completamente vacunado. Siga tomando todas las precauciones hasta que esté completamente vacunado”, advierte el comunicado de los CDC.

Qué dijo el presidente Joe Biden tras el anuncio de los CDC sobre el uso de mascarillas

Desde el jardín norte de la Casa Blanca, este martes el presidente Joe Biden realizó una ronda de comentarios entre los cuales se destacó su reacción sobre la nueva guía de sugerencias difundida por los CDC.

WATCH: "If you're fully vaccinated, and you're outdoors, and not in a big crowd, you no longer need to wear a mask," Pres. Biden announces after the CDC released new guidance for fully vaccinated people on mask wearing.https://t.co/bRnXXbv0cO — MSNBC (@MSNBC) April 27, 2021

“Esta es otra gran razón para vacunarse ahora”, opinó el presidente Biden.

Asimismo, el mandatario de EE.UU. recordó: “Sí, las vacunas sirven para salvar su vida, pero también las vidas de las personas que lo rodean. También ayudan a que volvamos a la normalidad”.

Expertos opinan a favor y en contra de las nuevas recomendaciones anunciadas por los CDC

Ya publicadas las nuevas recomendaciones de los CDC para aquellas personas “completamente vacunadas” contra el COVID-19, NBC News realizó una ronda de consultas con expertos para conocer sus opiniones al respecto de esta reciente guía.

“Este parece ser el intento de los CDC de proporcionar alguna recompensa a las personas que han sido vacunadas y de ayudar a persuadir a las personas que aún no están vacunadas”, consdieró el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

Por su parte el Dr. James McDeavitt, vicepresidente senior y decano de asuntos clínicos del Baylor College of Medicine en Houston, opinó: “No veo que esto sea un factor importante para el cambio de comportamiento”.

Visiblemente disconforme con la nueva guía de recomendaciones de los CDC, McDeavitt señaló: “Francamente, creo que lo que hemos visto es que las recomendaciones de los CDC han seguido en cierto modo lo que está haciendo el público en general y no han liderado lo que está haciendo el público en general”.

“Es importante que la gente comprenda cuánto más seguro es el aire libre en comparación con el interior”, concluyó el Dr. Nahid Bhadelia, médico de enfermedades infecciosas y director médico de la unidad de patógenos especiales del Boston Medical Center, durante un contacto con MSNBC.

