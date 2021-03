Datos de los CDC sugieren que vacunados contra COVID-19 no transmiten el virus

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, afirmó este martes que las personas vacunadas contra el COVID-19 no transmiten el virus ni tampoco se enferman. Se trata de una declaración de sumo interés para la comunidad científica internacional.

Rochelle Walensky hizo estas declaraciones en una entrevista con Rachel Maddow, presentadora de la MSNBC. La doctora aseguró que “nuestros datos de los CDC de hoy sugieren que las personas vacunadas no son portadoras del virus.

CDC Director Dr. Rochelle Walensky: “Our data from the CDC today suggest that vaccinated people do not carry the virus.” pic.twitter.com/9W1SHecSEm

La directora de los CDC dejó en claro que el dato no es meramente un dato de laboratorio: “No se trata solo de los ensayos clínicos, sino también de los datos del mundo real”.

CDC Dir. Walensky says that due to an increased numbers of Covid-19 variants and increased travel, she has concerns about another possible surge in Covid-19 cases.

"I just can`t face another surge when there's so much optimism right at our fingertips."https://t.co/XkOLG1wLz3

