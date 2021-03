COVID-19: Una dosis de vacunas Pfizer y Moderna es efectiva en un 80% – CDC

Un reciente estudio publicado este lunes por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) afirma que una dosis de las vacunas Pfizer/BioNTech y Moderna contra el COVID-19 es efectiva en un 80 por ciento, mientras que al cabo de dos aplicaciones se alcanza un 90% de protección, tal como informa la cadena CNN.

De acuerdo al Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad elaborado por los CDC, las diferentes vacunas elaboradas por Pfizer/BioNTech y Moderna mostraron una altísima eficacia para prevenir infecciones, incluidas también las asintomáticas.

Asimismo el reporte, que analizó las reacciones en casi 4.000 trabajadores de la salud y socorristas, destaca que a los 14 días después de la primera dosis, pero antes de aplicar la segunda, ambas vacunas ya mostraban un 80 por ciento de protección.

“Estos hallazgos indican que las vacunas COVID-19 de ARNm autorizadas son efectivas para prevenir la infección por SARS-CoV-2, independientemente del estado de los síntomas, entre adultos en edad laboral en condiciones del mundo real”, escribió la agencia estadounidense en el estudio.

En una sesión informativa del equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca brindada este lunes por Rochell Walensky, directora de los CDC, la experta subrayó que es “tremendamente alentador” el informe que elaboró su agencia sobre la eficacia de las vacunas Pfizer/BioNTech y Moderna contra el COVID-19.

En tanto, Walensky dijo que el reporte de los CDC complementa otros estudios recientes en el New England Journal of Medicine y de otros sitios especializados.

Voices of America detalla que las pruebas se realizaron en seis estados diferentes, entre el 14 de diciembre y el 13 de marzo.

Los CDC, no obstante, aclaran que esta eficacia de las vacunas Pfizer/BioNTech y Moderna se da “en condiciones del mundo real”.

A pesar de la importancia que significa una alta efectividad en dos de las vacunas contra el COVID-19, la directora de los CDC advirtió que Estados Unidos se enfrenta a una “fatalidad inminente” por el notorio aumento de contagios en el país.

“Cuando empecé en los CDC hace unos dos meses, les hice una promesa: les diría la verdad incluso si no eran las noticias que queríamos escuchar. Ahora es uno de esos momentos en los que tengo que compartir la verdad y tengo la esperanza y la confianza de que me escucharán”, inició su advertencia Rochell Walensky.

