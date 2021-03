COVID-19 se originó en un laboratorio de China, según exdirector de los CDC

Robert Redfield, exdirector de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), sugirió durante una reciente entrevista que el origen del COVID-19 estaría en un laboratorio de Wuhan, China.

En diálogo con la cadena de noticias CNN, Redfield señaló: “Si tuviera que adivinar, este virus comenzó a transmitirse en algún momento en septiembre, octubre, en Wuhan”.

No obstante, el extitular de los CDC aclaró que “esos son mis propios sentimientos. Y solo opinión. Ahora puedo tener opiniones”.

“Sabes, soy del punto de vista de que todavía creo que la ideología más probable de este patógeno en Wuhan fue de un laboratorio. Ya sabes, escapó. Otras personas no creen eso. Está bien. La ciencia eventualmente lo resolverá”, analizó Redfield durante la conversación con el Dr. Sanjay Gupta en el programa “CNN New Day”.

Redfield también justificó su postura al expresar que “no creo que esto de alguna manera viniera de un murciélago a un humano. Y en ese momento en el tiempo, el virus llegó al ser humano, se convirtió en uno de los virus más infecciosos que conocemos en la humanidad para la transmisión de humano a humano”.



“Normalmente, cuando un patógeno pasa de un animal a un humano, le toma un tiempo descubrir cómo volverse cada vez más eficiente en la transmisión de humano a humano. Simplemente no creo que esto tenga sentido biológico”, agregó Redfield.

Con su teoría sobre el origen del COVID-19 en un laboratorio chino, Robert Redfield se manifiesta en contra del anticipo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó días atrás tras la misión de expertos enviada a Wuhan, China, para determinar cómo y dónde nació el virus pandémico.

De acuerdo a las recientes declaraciones de Peter Daszak, ecologista de enfermedades de EcoHealth Alliance y uno de los expertos de la OMS que viajó hasta Wuhan, el COVID-19 tendría su origen en las granjas de animales exóticos situadas en el sur del gigante asiático.

“Toman animales exóticos, como civetas, puercoespines, pangolines, perros mapaches y ratas bambú, y los crían en cautiverio”, detalló Daszak en diálogo con la radio estadounidense NPR.

