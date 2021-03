COVID-19: Todos los adultos de Florida podrán vacunarse a partir de abril

A partir del mes de abril todos los adultos residentes de la Florida podrán vacunarse contra el COVID-19, según anunció este jueves Ron DeSantis, gobernador de dicho estado.

De acuerdo a las declaraciones públicas del gobernador DeSantis, desde el próximo lunes 29 de marzo todos los residentes de la Florida mayores de 40 años estarán aptos para recibir una vacuna contra el Coronavirus.

Mientras que el lunes siguiente, 5 de abril, el piso de edad para aplicar a la vacunación contra el COVID-19 será reducido a 18 años.

JUST IN: Gov. DeSantis announces when Florida’s COVID vaccine age will drop to 40 and then to 18 https://t.co/EZ2OIS3eeq

Por su parte, el Miami Herald informa que aquellos jóvenes de 16 y 17 años que sean considerados “extremadamente vulnerables” por un médico, pueden vacunarse en Jackson Health, Nicklaus Children, CVS Pharmacies y Navarro Pharmacies.

Si eres residente de Florida y quieres preinscribirte para recibir la vacuna contra el COVID-19, puedes llenar el formulario de registro en www.myvaccine.fl.gov.

La cadena WPLG, afiliada a la ABC, señala que una completada la preinscripción, aquellos aplicantes serán contactados cuando la vacuna esté disponible en su área.

WPLG agrega que los floridanos también pueden llamar al número de teléfono de preinscripción de vacunas de su respectivo condado, el cual puedes encontrar haciendo clic aquí.

I’m pleased to announce that beginning this Monday, March 29, all Floridians age 40 and older will be eligible to receive the COVID-19 vaccine. Beginning the following Monday, April 5, all Floridians age 18 and older will be eligible. pic.twitter.com/gJ0HHmiINW

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 25, 2021