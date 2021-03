COVID-19: Cómo obtener una vacuna de Johnson & Johnson

La vacuna más nueva disponible en los Estados Unidos es la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson. Se ha agregado al listado de vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), uniéndose a Pfizer y Moderna.

Pero, ¿Cómo puedes encontrar una vacuna Johnson & Johnson cerca tuyo?

Prueba VaccineFinder de los CDC

La mejor y más fácil manera de encontrar una vacuna Johnson & Johnson COVID-19 cerca tuyo es utilizando el buscador de vacunas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aquí. Actualmente, este servicio solo muestra las vacunas COVID-19 y no las vacunas contra la gripe u otras enfermedades.

Has clic en el botón “Vacúnese en un lugar cercano” y te dirigirá a esta página de búsqueda. Aquí puedes ingresar tu código postal y elegir qué tan lejos deseas conducir para recibir una vacuna (hasta 50 millas).

Aquí es donde puedes elegir específicamente si solo estás buscando la vacuna Johnson & Johnson, versus Moderna o Pfizer. Algunas personas prefieren la vacuna Johnson & Johnson porque es una vacuna de dosis única y las otras requieren dos dosis, pero los CDC recomiendan obtener cualquiera de las tres autorizadas.

Después de ingresar tu información y elegir solo la vacuna Johnson & Johnson, puedes ver qué ubicaciones tienen la vacuna Johnson & Johnson y si hay alguna disponible actualmente. Vale la pena señalar que el hecho de que algo no esté listado como en stock no significa que no debas visitar el sitio web de la farmacia o del minorista por si acaso. La disponibilidad puede cambiar rápidamente.

También debes tener en cuenta que no todas las ubicaciones de vacunas en tu región están necesariamente listadas en VaccineFinder. Y solo porque una vacuna esté listada como disponible, esto no significa que necesariamente podrás obtener una cita. Pero este es un buen lugar para comenzar si estás tratando de determinar quiénes pueden llevar la vacuna Johnson & Johnson específicamente cerca tuyo.

Muchos minoristas están ofreciendo la vacuna Johnson & Johnson

Muchos minoristas ofrecen la vacuna Johnson & Johnson, aunque la disponibilidad en algunas regiones puede ser más limitada que la de Pfizer o Moderna.

Por ejemplo, VaccineFinder de los CDC enumera Walmart, HEB, Sam’s Club, algunas clínicas regionales, Randalls, Walgreens, Rite Aid, Safeway, Costco, Fred Meyer, Sav-On y más.

Ve al sitio de cualquier minorista e intenta programar una cita para vacunarte. Algunos enumerarán específicamente la vacuna Johnson & Johnson como una opción para buscar, mientras que otros pueden no brindar la información sobre qué vacuna disponible estarás recibiendo.

HEB, por ejemplo, dice en su agenda qué tipo de vacuna se administra en cada lugar.

Publix enumera específicamente la vacuna Johnson & Johnson y las vacunas Moderna como las únicas que se ofrecen actualmente en sus ubicaciones, pero no todas las farmacias le informan cuál estás recibiendo al programar una cita.

Las tiendas Albertsons (incluidas Randalls y Safeway) te permiten elegir específicamente para qué vacuna deseas programar una cita, incluida Johnson & Johnson.

El programador de vacunas de CVS advierte actualmente al programar una vacuna que no puedes elegir qué vacuna recibirás, pero lo que recibas se determinará en función del inventario de su región.

Como puedes ver, si puedes elegir o no tu vacuna varía mucho según el minorista. Siempre es inteligente llamar con anticipación para asegurarse de que la vacuna que deseas sea la que esté disponible, si te inclinas por una sobre otra.

