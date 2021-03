COVID-19: OMS revela el lugar de China donde habría nacido el virus

Finalizada la misión que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó a cabo días atrás en Wuhan, China, para elaborar un informe detallado sobre el origen del COVID-19, este jueves uno de los expertos que integró esa expedición reveló que el Coronavirus podría haber “nacido” en las granjas de animales exóticos situadas en el sur del gigante asiático.

De acuerdo a las declaraciones de Peter Daszak, ecologista de enfermedades de EcoHealth Alliance y uno de los expertos de la OMS que viajó hasta la ciudad china de Wuhan, estas granjas de vida silvestre han provisto animales a los vendedores en el mercado mayorista de mariscos de Huanan, donde fueron identificados los primeros casos reportados de COVID-19.

“Toman animales exóticos, como civetas, puercoespines, pangolines, perros mapaches y ratas bambú, y los crían en cautiverio”, detalló Daszak en diálogo con la radio estadounidense NPR.

Peter Daszak, a member of the World Health Organization COVID-19 investigative team, says wild animal farms in southwest China are likely where the coronavirus first jumped from bats to another animal before infecting humans. https://t.co/zUwKEIGDJc

— NPR Politics (@nprpolitics) March 16, 2021