Pfizer estudia en EEUU una nueva píldora contra el COVID-19

La farmacéutica Pfizer inició ensayos clínicos de un fármaco por vía oral contra el COVID-19. Así lo anunció la empresa este martes. Los estudios desarrollados en Estados Unidos intentarán determinar la eficiencia de una píldora que podría sumarse a la vacuna como tratamiento de la enfermedad de coronavirus.

En el comunicado que publicó este martes, Pfizer asegura que el fármaco, nominado científicamente con la patente PF-07321332, demostró ser “potente inhibidor de proteasas con actividad antiviral contra el SARS-CoV-2” y “otros coronavirus”.

Today, we announced that we’ve started testing the safety profile of our novel oral #antiviral investigational drug candidate for SARS-CoV-2 infections. #COVID19 #ScienceWillWin https://t.co/ePS7tebQqW pic.twitter.com/VLuOXv0CX3

El uso de píldoras contra el coronavirus promete ser, en el mediano plazo, un complemento eficaz de las vacunas contra el COVID-19. Recientemente, el diario The Wall Street Journal daba cuenta de la efectividad que demostró el antiviral molnupiravir en el tratamiento de la enfermedad.

“Hemos diseñado PF-07321332 como una potencial terapia oral que podría ser recetada con la primera señal de infección, sin requerir que los pacientes sean hospitalizados o estén en cuidados crítico”, aseveró Mikael Dolsten, jefe científico de Pfizer.

This potential first-in-class SARS-CoV-2 protease inhibitor binds to the virus & may stop the virus from replicating in the body. Protease inhibitors have previously been proven to be effective against other viruses like HIV & hepatitis C. pic.twitter.com/Ly00XjHUtV

— Pfizer Inc. (@pfizer) March 23, 2021