COVID-19: la nueva píldora que podría reducir los efectos del virus

El antiviral molnupiravir obtuvo resultados positivos en las pruebas preliminares en las que se analiza su posible uso para el tratamiento contra el COVID-19, de acuerdo a la información publicada por The Wall Street Journal.

La píldora está siendo estudiada por los laboratorios de la farmacéutica Ridgeback Biotherapeutics LP y Merck MRK & Co. En cinco días redujo considerablemente la intensidad de los síntomas en pacientes enfermos de coronavirus. La comunidad científica se esperanza con que en un futuro no muy lejano pueda ser el equivalente al COVID-19 del Tamiflú para la gripe.

Si los ensayos obtienen un resultado definitivo, el molnupiravir se convertirá en el primer medicamente de aplicación por vía oral contra el COVID-19.

The Wall Street Journal precisó la diferencia entre las vacunas del coronavirus y el antiviral molnupiravir. A diferencia de la droga suministrada en inyecciones, la píldora no ataca a la proteína de la espiga que sobresale del virus sino que lo hace sobre una parte del virus que es crucial para su reproducción. Por ello reduciría significativamente sus efectos en los pacientes contagiados.

