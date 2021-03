California reabrirá estadios y Disneyland a partir de abril

El estado de California anunció este viernes un relajamiento en las restricciones contra el COVID-19. A partir de abril serán reabiertos parques temáticos, entre estos Disnyeland, y estadios de eventos deportivos. Estos lugares podrán volver a funcionar con aforo reducido y sujetos a normativas de cada uno de los condados, tal como lo informó Los Ángeles Times.

“California puede empezar a reanudar más actividades en forma gradual y segura, especialmente las que se realizan en lugares abiertos y donde es posible el uso de mascarillas”, expresó Mark Ghaly, secretario de salud California, mediante un comunicado.

Disneyland Resort in Southern California will be allowed to reopen with capacity limits starting April 1, state Health and Human Services Secretary Mark Ghaly has announced https://t.co/ZYVdbcpzgw

En relación a los parques temáticos, podrán reabrir a partir del 1 de abril siempre y cuando el condado en el que estén ubicados no se encuentra en “zona morada”, nivel de riesgo de contagios más alto según el parámetro californiano.

All of California’s amusement parks — including Disneyland, Magic Mountain and Universal Studios — along with sports and concert venues will be allowed to reopen with limited capacity starting April 1 https://t.co/9gZDVKPpl2

Cabe señalar que el condado de Orange, donde se encuentra Disneyland, actualmente es “zona morada”. En las próximas semanas podría cambiar a “zona roja”. De modo que no tendría prohibición para reabrir sus puertas a partir de abril.

En Los Ángeles ocurre lo mismo. Allí se emplaza el parque temático de Universal Studios, que año a año recibe a cientos de miles turistas. El condado de L.A pasaría de “zona morada” a “zona roja”.

California aliviará restricciones y permitirá el acceso de público a los estadios, pero todas las actividades se desarrollarán con un aforo reducido.

Por caso, en los condados señalados bajo “zona roja”, el nivel de riesgo en el que podrían encontrarse Orange (Disneyland) y Los Ángeles (Universal Studios), solo podrán emplear un 15% de su aforo total.

Los estadios y parques temáticos en “zona naranja” tendrán permitido ocupar un 25% del aforo y un 35% en amarillo.

Ubicado en Anaheim, Disneyland es el segundo parque temático más visitado del mundo, detrás de Disney World Orlando (Florida). Este último se encuentra funcionando desde julio de 2020 con capacidad reducida.

Dee Dee Myers, asesora principal del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que el gobierno confía en el “comportamiento de los californianos” al momento de anunciar estas medidas de reapertura que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril.

“Con la llegada y la distribución de la vacuna y el comportamiento de los californianos, que se han tomado muy en serio esta pandemia, creemos que es el momento de comenzar a dar muestras de cómo somos capaces de permitir una reapertura mayor de la economía”, expresó Dee Dee Myers.

THIS JUST IN: @Disneyland Ken Potrock has released an official statement that “their looking forward” in sharing an opening date soon, as SoCal theme parks can reopen up early as April 1st. Once counties enter the red/ tier 2 next week & up to 15% capacity. #Disneyland #Disney pic.twitter.com/kDwGJpjrqO

