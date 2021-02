CDC permiten evitar la cuarentena a personas vacunadas contra COVID-19: requisitos

En pleno avance del plan de vacunación en todo Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han anunciado los requisitos para saltear la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo a las últimas actualizaciones de los CDC en su sitio oficial sobre las novedades del Coronavirus, citadas por la CNN, “las personas completamente vacunadas que cumplan con los criterios ya no se les exigirá que se pongan en cuarentena luego de una exposición a alguien con COVID-19”.

En este sentido, agregaron: “Las personas vacunadas con exposición a alguien con covid-19 sospechado o confirmado no están obligadas a ponerse en cuarentena si cumplen con todos los siguientes criterios”.

