Nuevo Coronavirus es hallado en murciélagos de Tailandia: el informe

En simultáneo a la misión que encabezó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Wuhan, China, para determinar el origen del COVID-19, investigadores han hallado un nuevo Coronavirus presente en, al menos, cinco murciélagos de una cueva ubicada en la provincia de Chachoengsao, Tailandia.

De acuerdo al documento publicado este martes por Nature Communications, también citado por el NY Post, el virus recientemente identificado y conocido como RacCS203 se encontró en la sangre de cinco murciélagos de herradura mantenidos en una cueva artificial de un santuario de vida silvestre en el este del país asiático.

La investigación realizada por expertos de la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok, capital de Tailandia, no solo permitió la secuenciación genómica del nuevo virus, sino que además se determinó que el nuevo coronavirus comparte el 91,5 por ciento del código genético de Sars-CoV-2, el virus que causa COVID-19.

