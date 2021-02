Variante británica de COVID-19 avanza rápido en Estados Unidos

La variante británica del coronavirus se propaga rápidamente en los Estados Unidos de acuerdo a un nuevo estudio de los los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (C.D.C, por sus siglas en inglés). El documento acrecienta el temor de los expertos ante la extensión de nuevas variantes que obliguen a retomar los confinamientos.

La variante del COVID-19 aparecida a fines de 2020 en Reino Unido es más contagiosa que la tradicional. El estudio de los C.D.C vaticina que a partir de marzo dominará los casos positivos.

A new study bolsters the CDC's prediction that the new, more contagious variant of the coronavirus is already rapidly spreading throughout the U.S. https://t.co/R07P3x7AsL

The New York Times informó que un equipo de científicos de los C.D.C analizó medio millón de pruebas de coronavirus y cientos de genomas. Predijeron que la variante británica, científicamente conocida como variante B.1.1.7, se duplica aproximadamente cada diez días en territorio estadounidense. A partir de marzo será mayoría entre los contagiados del país.

“Nada en este documento es sorprendente, pero la gente necesita verlo”, declaró Kristian Andersen, uno de los virólogos que fue coautor del estudio.

Andersen es uno de los líderes del equipo de virólogos del Instituto de Investigación Scripps en La Jolla, California. “Probablemente deberíamos prepararnos para que éste sea el linaje predominante en la mayoría de los lugares de Estados Unidos en marzo”, adelantó.

Thanks Carl for writing about our latest study with @my_helix (and many others) on investigating the early spread of B.1.1.7 in the United States.

Spoiler: No surprises in how it spreads here – it's the same as we have seen in other places. Need to double down on vax + NPIs. https://t.co/kOxyKebOOp

— Kristian G. Andersen (@K_G_Andersen) February 7, 2021