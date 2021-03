Joe Biden anuncia que el 90% de los adultos podrá vacunarse desde el 19 de abril

Joe Biden anunció este lunes que el 90% de los adultos estadounidenses podrá acceder a la vacuna contra el COVID-19 a partir del 19 de abril. La fecha estipulada para el inicio de la vacunación en adultos era el 1 de mayo. Un aumento en la producción de vacunas contra el coronavirus permite a los Estados Unidos ampliar el rango demográfico de la campaña de inmunización.

“La gran, gran, mayoría de adultos, no tendrá que esperar hasta el 1 de mayo. Serán elegibles para su vacuna el 19 de abril”, adelantó el presidente.

I’m proud to announce that three weeks from today, 90% of adults will be eligible to get vaccinated — and 90% of Americans will live within 5 miles of a place to get a shot.

— President Biden (@POTUS) March 29, 2021