Difunden la fecha en que saldría la píldora contra el COVID-19: ¿Cuándo estará?

Una investigación del diario The Telegraph da cuenta de la posible fecha de salida de la píldora contra el coronavirus que desarrolla la farmacéutica Pfizer. Actualmente, Pfizer desarrolla la píldora contra el COVID-19 en experimentos llevados a cabo en Estados Unidos y Bélgica.

💊 Trials of first pill specifically designed to stop SARS-CoV-2 are under way at Pfizer buildings in United States and Belgium https://t.co/YEuWslvY4g

El mundo podría recibir un antídoto contra el coronavirus alternativo a la vacuna. El fármaco, denominado PF-07321332, evitaría el agravamiento de pacientes diagnosticados con coronavirus, al evitar hospitalizaciones graves.

Las primeras prueban se llevan a cabo en Estados Unidos y Bélgica. Participan 60 personas, de entre 18 y 60 años. Tal como indica The Telegraph, los primeros indicios dan cuenta de una “potente actividad antiviral”.

El 25 de mayo finaliza el ensayo de fase 1 de la píldora de Pfizer contra el coronavirus. En caso de que los resultados sean los esperados por la compañía, Pfizer ingresará en ensayos de fase 2, lo que significa ampliar el número de pacientes voluntarios.

Según consta en el citado diario, el ensayo 1 de la píldora de Pfizer contra el coronavirus tiene como objetivo determinar “cómo se tolera a medida que se aumenta la dosis, solo o con ritonavir, si hay efectos secundarios significativos y cómo se sienten las personas después de tomarlo”.

En la segunda etapa se hará lo mismo pero “con dosis múltiples”. En la etapa número 3 se testeará el fármaco en sus formas líquidas y pastillas.

Lo que difundió The Telegraph fue el documento que Pfizer les entregó a los primeros 60 voluntarios de su píldora contra el coronavirus.

“La seguridad del fármaco del estudio se ha estudiado en animales. En estos estudios con animales, no se identificaron riesgos significativos o eventos de seguridad preocupantes, y el fármaco del estudio no causó efectos secundarios en ninguno de los niveles de dosis que se utilizarán en los estudios clínicos”, indica un fragmento de ese documento.

El mes pasado, Pfizer confirmó que estaba probando una píldora contra el coronavirus. “Hemos diseñado el PF-07321332 como una posible terapia oral que podría recetarse al primer signo de infección, sin necesidad de que los pacientes estén hospitalizados o en cuidados críticos”, indicó en Pfizer en un comunicado que lleva la firma de Mikael Dolsten, director científico y presidente de investigación, desarrollo y medicina mundial de la compañía.

De acuerdo al prestigioso diario inglés Daily Mail, el gobierno del Reino Unido está muy atento al desarrollo de una píldora contra el coronavirus. En este caso, Boris Johnson y su gabinete siguen de cerca los avances de Pfizer.

