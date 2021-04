Hombre de 25 años ataca a policía a plena luz del día en Queens: [VIDEO]

Akeele Morgan, un hombre de 25 años, fue arrestado este lunes por atacar a un detective de policía encubierto en las calles de Queens, en Nueva York. El criminal golpeó al detective anónimo con un palo de goma en la cabeza. El video del momento del ataque fue viralizado en redes sociales.

El hecho se produjo este lunes en Flushing, al norte de Queens. Akeele Morgan fue arrestado en la Avenida 39, cerca de Prince Street.

En el video se aprecia como Akeele Morgan se acerca sigilosamente al detective anónimo, quien se encontraba a plena luz del día en la calle completando una planilla. El agresor lo golpea con una varilla de plástico a la altura de la sien izquierda.

Welcome to NYC! Even as our Detectives investigate crimes they’re attacked by emboldened criminals, who have quickly realized there are no consequences for law breakers in our city. The DEA is calling for this violence to be fully prosecuted as we look to file civil charges. pic.twitter.com/3FuiBEEcE1 — Detectives' Endowment Association (@NYCPDDEA) April 26, 2021

Inmediatamente se escucha la voz de otro agente que merodeaba la zona: “¿Qué pasó?”. Dos policías llegan al lugar y asisten durante algunos segundos a la víctima. Inmediatamente se lanzan a la persecución del hombre de 25 años, que ya huía calle arriba.

De acuerdo a ABC 7NY, no está claro el motivo por el que Akeele Morgan atacó al detective. El hombre de 25 años enfrenta cargos por portación de armas, resistencia a la autoridad y conducta desordenada. El hecho tuvo lugar alrededor de las 11:50 AM.

La bronca del sindicato de detectives de Nueva York

El sindicato de detectives de Nueva York (Detective’s Endowment Association) expresó su repudio en redes sociales tras el ataque a uno de sus miembros.

Por la cuenta de Twitter oficial se dio a conocer el video de la agresión.

“Bienvenidos a Nueva York”, inician el posteo de manera irónica. “Incluso cuando nuestros detectives se encuentran investigando crímenes son atacados por delincuentes envalentonados”, expresaron.

” (Los delincuentes) Rápidamente se han dado cuenta de que no hay consecuencias para los que quiebran la ley en nuestra ciudad”, expresaron.

Asimismo, desde el sindicato informaron que “la DEA exige que este tipo de violencia sea condenado con todo el rigor de la ley mientras nosotros vemos el modo de presentar los cargos”.

El detective fue traslado a un hospital

De acuerdo a NY Daily News, el detective fue trasladado al “New York Presbyterian-Queens Hospital”, adonde recibió asistencia por heridas leves.

El presidente de la DEA, Paul DiGiacomo, repudió el hecho en un comunicado oficial.

DEA Statement on Detective Assaulted Today in Queens pic.twitter.com/ahxeYMsBmx — Detectives' Endowment Association (@NYCPDDEA) April 26, 2021

“Si alguien se pregunta por qué sucedió esto, puede preguntarles a los funcionarios electos que han creado una ciudad sin pena para la criminalidad”, expresó.

En Twitter denuncian que se trató de un montaje

El portal de noticias MEAWW da cuenta de los comentarios que suscitó la noticia en las redes sociales, donde varios usuarios opinaron que la escena de la agresión al detective se trató de un montaje.

Very convenient someone happened to be recording the exact moment the guy got smacked with a stick — Alex S. (@GarfieldFan_69) April 27, 2021

Wow this hardly feels staged at all. Who was purportedly shooting video of the officer filling out paperwork for a broken window and how did they happen to on the right side of him to capture the "assault"? — Jared Lipof (@jaredlipof) April 27, 2021

D minus on your student film. Make some effort next time! — Bill Corbett (@BillCorbett) April 27, 2021

“Es muy pertinente que alguien estuviera grabando el momento exacto en el que el tipo fue agredido con un palo”, escribió uno de los usuarios.

“El agresor estaba esperando que los policías lo persiguieran, como si estos hubieran olvidado su señal y el agresor hubiera tenido que esperar para empezar a correr”, esgrimió otro.

Who exactly was it that _happened_ to be taking video of this? Did they know it was going to happen? Why did the perp just stand around, not take off immediately? Why did the cops chase so slowly & erratically? Why did the cop look up at the end like making sure it got on video? — Zalman Lev (@SuckerBetsFTW) April 26, 2021

“¿Qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Por qué filmaron esto? ¿ Por qué el delincuente se quedó parado y no se marchó de inmediato? ¿Por qué la policía lo persiguió de un modo errático y lento?”, fueron algunas de las preguntas que se hizo otro usuario en Twitter.

I cannot believe my taxes pay for this middle school video project ass fake bullshit — Mike Rugnetta (@mikerugnetta) April 27, 2021

“No puedo creer que mis impuestos vayan a parar a este proyecto de video de escuela secundaria”, se quejó otro.

