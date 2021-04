COVID-19: Descubren dosis falsas de vacuna Pfizer en México y Polonia

Mientras distintos países del mundo demandan una mayor cantidad de vacunas para inmunizar a su población contra el COVID-19, la farmacéutica Pfizer ha confirmado el hallazgo de dosis falsas de su medicina en México y Polonia.

Según la información exclusiva obtenida por The Wall Street Journal, Pfizer comunicó que en México las dosis tenían etiquetas falsas, mientras que en Polonia se investiga si la sustancia era un tratamiento antiarrugas.

Counterfeit Covid-19 vaccines are being sold as criminals exploit high demand. Pfizer said it identified fake versions of its shot in Mexico and Poland. https://t.co/PwSpqH0i4n

— The Wall Street Journal (@WSJ) April 21, 2021