EE.UU. sugiere ‘no viajar’ al 80% del mundo por COVID-19: ¿Qué países son de alto riesgo?

El Departamento de Estado norteamericano amplió este lunes el listado de países con “Nivel 4: No viajar” por la presencia de COVID-19, y ahora la sugerencia para todos los estadounidenses alcanza al 80 por ciento de los destinos del mundo.

Como consecuencia de la incesante evolución del COVID-19 en distintas partes del mundo, las autoridades estadounidenses recomiendan evitar viajes internacionales a una importante cantidad de países que todavía se ven fuertemente afectados por el avance del Coronavirus.

“Esta actualización supondrá un aumento significativo del número de países en el ‘nivel 4: No viajar’, hasta aproximadamente el 80% de los países de todo el mundo”, dijo el Departamento en un comunicado.

As travelers face ongoing risks due COVID-19, we have updated our Travel Advisories to better reflect @CDC ’s science-based Travel Health Notices. We also considered logistics like testing availability and travel restrictions for U.S. citizens. https://t.co/Eu0gas8DZg . pic.twitter.com/R7GMnk8DIN

Esta resolución implica el agregado de 142 países al “Nivel 4: No viajar” que establecen las recomendaciones del Departamento de Estado norteamericano.

Con esta actualización, países como México, Turquía, Italia, Francia, Alemania y Argentina, entre otros, ahora aparecen en la “lista negra” de EE.UU. mediante la cual las autoridades aconsejan “no viajar” por el momento.

El listado completo de países en “Nivel 4: No Viajar” del Departamento de Estado de EE.UU. puedes consultarlo aquí.

Tal como reporta USA Today, los viajeros estadounidenses reciben mensajes contradictorios de las autoridades cuando se trata de evaluar a qué país se puede emprender un viaje.

Mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tienen un sistema para clasificar los riesgos por país, el Departamento de Estado de los EE. UU. maneja otro distinto, informa la citada fuente.

Maybe don’t take that European vacay just yet…

'Do not travel' list: The US State Department is raising the alert level for most countries due to COVID https://t.co/Z9kuYXw65A via @usatoday

— Lisa Guerrero 💃🏽 (@4lisaguerrero) April 20, 2021