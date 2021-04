Todos los adultos de EE.UU. son elegibles para la vacuna COVID-19: el anuncio de Biden

Tal como había anticipado él mismo semanas atrás, el presidente Joe Biden anunció este lunes que todos los adultos de Estados Unidos ya son elegibles para aplicarse la vacuna contra el COVID-19.

Joe Biden comunicó la ampliación del plan de vacunación contra el Coronavirus en EE.UU. mediante un video que difundió a través de sus redes sociales oficiales, de acuerdo a la información que brinda The Washington Post.

“Amigos, tengo buenas noticias”, inicia el clip que Biden emitió desde la Casa Blanca.

As of today, every American is eligible to receive the COVID-19 vaccine. For yourself, your neighbors, and your family — please, get your vaccine. pic.twitter.com/o75JYpGe6r

Y el mandatario agrega: “Todo el mundo es elegible, a partir de hoy -este lunes 19 de abril-, para recibir la vacuna. Tenemos suficiente; necesitas estar protegido y, a su vez, necesitas proteger a tus vecinos y tu familia. Así que, por favor, ponte la vacuna”.

FOX News detalla que el anuncio de Biden, que contempla a los adultos mayores de 16 años en los 50 estados, más Washington D.C. y Puerto Rico, ocurre luego de que las autoridades de salud locales informaran que más de la mitad de los adultos habían recibido al menos una dosis hasta el momento.

De acuerdo al reporte emitido este domingo por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), más de 130 millones de personas recibieron al menos una dosis de las fórmulas habilitadas en EE.UU. (Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, aunque esta última fue suspendida temporalmente por su vínculo con la trombosis), lo que representa más del 50 por ciento de la población adulta del país.

