Joe Biden comienza a revertir restricciones al aborto: ¿Qué medida tomó?

El presidente Joe Biden comienza a revertir restricciones al aborto impuestas durante el gobierno de su predecesor, Donald Trump. Se trata de una de las promesas de campaña del líder Demócrata. Inició gestiones para restablecer un programa federal que brinda asistencia a mujeres para llevar adelante un aborto legal y seguro.

Biden moves to roll back Trump-era ban on funding for abortion providers like Planned Parenthood https://t.co/RN9OHJtZfj

Tal como lo explica ABC News, Biden se propone eliminar la regla de Trump que atenta contra el financiamiento de “Planned Parenthood”, un sistema de clínicas comunitarias que brinda asistencia y apoyo psicológico para el control de la natalidad y el aborto, enfermedades de transmisión sexual y otras problemáticas.

Cumpliendo con las demandas de grupos anti-aborto, el expresidente Donald Trump había dejado sin efecto un proceso conocido como “derivación de abortos”. Se trata de un proceso mediante el cual una mujer embarazada que quiera llevar adelante un aborto pueda recibir información sobre los lugares para su tratamiento. “Planned Parenthood” pone en contacto a esas mujeres con centros médicos que realicen abortos.

Una nueva regla avalada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiende a quitar esa “mordaza” que tenía el proceso de derivación de abortos. Biden comienza a cumplir así con una promesa realizada a agrupaciones feministas y de izquierda durante el proceso electoral que lo llevó a la Casa Blanca.

Cabe precisar que la nueva regla que propone establecer Biden de momento no suspende la de Trump. Para ello necesita la aprobación de la Justicia.

La agencia AFP recoge parte del comunicado del Departamento de Salud que avala esta medida del gobierno de Biden.

El mismo comunicado asegura que el gobierno de Donald Trump “abandonó un enfoque centrado en el cliente, pese a las objeciones de todas las organizaciones médicas importantes y sin una razón compensatoria de salud pública”

Cabe señalar, sin embargo, que las reglas de Joe Biden aún no tienen peso legal. Es decir, el presidente no suspendió las reglas de su predecesor, proceso que podría demorar meses.

The Biden administration is beginning the process of undoing a Trump-era ban on clinics referring women for abortions. Women’s groups labeled the 2019 policy directive a "gag rule," and it drove Planned Parenthood from the federal family planning program. https://t.co/191wJUr0SN

— The Associated Press (@AP) April 14, 2021