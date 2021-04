Importante anuncio de Pfizer sobre la producción de vacunas de COVID-19

La compañía farmacéutica Pfizer anunció un aumento en la producción de vacunas contra el COVID-19. Entregará un 10% más del remanente previsto para finales de mayo. La noticia, confirmada por el CEO de Pfizer Albert Bourla, supone un espaldarazo para la campaña de vacunación que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden.

Pfizer podría cumplir con la cifra total acordada al gobierno, 300 millones de vacunas contra el coronavirus, a mediados de julio, dos semanas antes que lo previsto.

.@Pfizer has ramped up production of our #COVID19 vaccine & can deliver 10% more doses to the US by the end of May than previously agreed (total of 220M) & supply the full 300M agreed on for the end of July two weeks early. In the fight against COVID-19, we’re in this together.

— AlbertBourla (@AlbertBourla) April 13, 2021