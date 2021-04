Dr. Fauci respalda la suspensión de la vacuna Johnson & Johnson: ¿Por qué?

Mediante una conferencia de prensa brindada este martes desde la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci, acompañado por el coordinador de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, respaldó la sugerencia de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para suspender la vacunación con la medicina creada por Johnson & Johnson por estar vinculada a extraños coágulos de sangre.

Según informa NBC News, el Dr. Fauci, principal referencia en infectología de Estados Unidos, apoyó la “pausa” propuesta por los CDC y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) respecto a la vacuna Johnson & Johnson.

Dr. Fauci and White House Covid-19 response coordinator Jeff Zients defend decision by FDA and CDC to pause administering Johnson & Johnson coronavirus vaccine out of abundance of caution, saying the federal agencies are following the science. https://t.co/tMr7fIfg1u

— NBC News (@NBCNews) April 13, 2021