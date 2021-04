Trump propone que la vacuna COVID-19 lleve su nombre: ¿Cómo la llamaría?

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió que la vacuna contra el COVID-19 debería llamarse “Trumpcine”, destacando así su buena labor ante la pandemia del Coronavirus en su país, según él mismo declaró durante una reunión del Comité Nacional Republicano en su Club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Forbes informa que, durante el primer retiro de primavera de donantes del Comité Nacional Republicano, Donald Trump volvió a resaltar el trabajo de su gestión ante la aparición del COVID-19. Y en simultáneo, el exmandatario volvió a criticar al Dr. Anthony Fauci por desaconsejar el uso de mascarillas al inicio de la pandemia.

Trump Calls Covid-19 Vaccine ‘Trumpcine,’ Mocks Fauci Again https://t.co/WyygwdioDu via @forbes

De acuerdo a la información difundida vía Twitter por Josh Dawsey, periodista del Washington Post, “Trump dice que alguien se acercó a él, a quien se refiere como ‘señor’ y sugirió que se llamara ‘Trumpcine'”. No está muy claro quién puede ser el “señor”.

El artículo de Washington Post al respecto agrega que el expresidente dijo, sin revelar la identidad de su consejero, que alguien le sugirió recientemente que la vacuna contra el coronavirus debería llamarse “Trumpcine”.

Washington Post reporta que el Partido Republicano pagó más de 100 mil dólares al Club Mar-a-Lago en Palm Beach, propiedad de Donald Trump, para realizar el evento allí.

Trump slashes at McConnell as he reiterates election falsehoods at Republican event https://t.co/TKx7ZplFIq

— The Washington Post (@washingtonpost) April 11, 2021