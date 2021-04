CDC pide suspender la vacuna de Johnson & Johnson: ¿Por qué motivo?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aconsejaron que el país suspenda la vacuna contra el COVID-19 fabrica por Johnson & Johnson luego de que se presentaran casos aislados de coágulos en personas que recibieron el fármaco.

Tal como informa la CNN, los CDC y la FDA sugieren la pausa de la vacuna de Johnson & Johnson luego de “seis raros casos de un tipo severo de coágulo reportados en EE.UU”. Estos seis casos se dieron entre las 6.8 millones de personas que ya fueron vacunadas con este fármaco en los Estados Unidos. Una cifra baja pero de todos modos inquietante.

CDC and FDA reviewing data involving six reported U.S. cases of a rare type of blood clot in individuals after receiving Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. See full statement: https://t.co/ekYT9dljtd pic.twitter.com/a7Fiixg735

— CDC (@CDCgov) April 13, 2021