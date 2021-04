¿Trump engañó a donantes?: Campaña tuvo que devolver $122 millones

La campaña del expresidente Donald Trump regresó dinero por un total de 122.7 millones de dólares a aportantes que dijeron haber sido engañados por el método de recaudación de fondos. La noticia se dio a conocer tras una investigación publicada este sábado por el diario The New York Times.

De acuerdo a The New York Times, los 122.7 millones de dólares que regresó la campaña del republicano Donald Trump representan un 11% del total de lo recaudado. En tanto que la campaña de su competir, el hoy presidente Joe Biden, devolvió un porcentaje que equivale al 2.2% de lo que entregaron los aportantes.

Los aportes solidarios de los partidarios de Trump se recaudaron a través de la empresa WinRed, compañía que se encargaba de recibir donaciones en línea. Según lo reportado por The New York Times, la casilla mantenía una cláusula de pago recurrente.

Muchos de los aportantes empezaron a quejarse ante sus bancos por supuestas irregularidades en el cobro de sus tarjetas de créditos.

Los bancos notificaron a los demandantes el origen de ese aumento en el saldo negativo. Solo así cientos de personas advirtieron lo que a criterio suyo era una trampa en el sistema de aportes para la campaña de Trump.

Las compañías bancarias alertaron a los aportantes de Donald Trump. Según The New York Times, los contribuyentes advirtieron una cláusula por la que habían aceptado realizar un pago semanal a la campaña de Trump desde el momento que se registraban hasta el 3 de noviembre, día de las elecciones.

La única manera de dejar de aportar era destilando dicha casilla, que automáticamente eximía al contribuyente. De acuerdo a las denuncias que recoge el Times, dicha casilla se encontraba demasiado oculta.

Es más, a medida que se aproximaba la fecha de las elecciones, la plataforma de recaudación online diseñada por la compañía WinRed habría agregado una segunda casilla que duplicaba la cifra de los aportantes.

