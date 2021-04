El firme reclamo de Joe Biden en la Cumbre del Clima: ¿Qué dijo?

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los líderes mundiales medidas activas para revertir la crisis climática que atraviesa el mundo. El líder de la Casa Blanca hizo esas declaraciones en la sesión de apertura de Cumbre de Líderes sobre el Clima, que inició este jueves 22 de abril, bajo la modalidad virtual.

Biden will announce today the US aims to reduce its greenhouse gas emissions by as much as 52% by 2030 to address the ongoing climate crisis

“Hoy me estoy reuniendo con líderes de todo el mundo para enfrentar este momento de peligro climático y de oportunidad extraordinaria. Ninguna nación puede resolver esta crisis por sí sola, y esta cumbre es un paso en el camino hacia un futuro seguro, próspero y sostenible”, expresó Joe Biden, a través de la videollamada con líderes de la comunidad internacional.

“Ahí es hacia donde nos dirigimos como nación, y eso es lo que podemos hacer si tomamos medidas para construir una economía que no solo sea más próspera sino también más saludable, más justa y más limpia para todo el planeta”, enfatizó Biden.

Today I’m bringing together leaders from around the world to meet this moment of climate peril, and extraordinary opportunity. No nation can solve this crisis on its own, and this summit is a step on a path to a secure, prosperous, and sustainable future. https://t.co/lcUUsgyEo3 — President Biden (@POTUS) April 22, 2021

Biden expresó el compromiso de su gobierno con la problemática del cambio climático. Para ello, se compromete a rebajar a un 50% las emisiones de gases de invernadero para el 2030, en comparación a las cifras de 2005. Asimismo, el presidente aspira a que dichas emisiones desaparezcan para el año 2050.

De acuerdo a la CNN, las cifras prometidas por Biden derivan de una serie de entrevistas y audiencias que su gobierno mantuvo con agencias gubernamentales, gobernadores, alcaldes, investigadores, representantes de la industria del petróleo y el gas y más agentes involucrados en la problemática.

Breaking News: President Biden will commit the U.S. to cutting emissions in half by 2030 during a virtual climate summit with 40 world leaders. https://t.co/eP6bitYHuw — The New York Times (@nytimes) April 22, 2021

“Estamos afrontando una década decisiva”, expresó Joe Biden.

“Los científicos nos dicen que esta es una década decisiva. Es la década para que tomemos decisiones para evitar las peores consecuencias de la crisis climática”, agregó el presidente de los Estados Unidos.

Xi Jinping coincide con Joe Biden

Las palabras de Joe Biden fueron tan solo una parte de los preocupantes comentarios que marcaron el inicio de la Cumbre de Líderes sobre el Clima.

China will start to phase down coal consumption over the 2026-2030 period as part of its efforts to reduce climate-warming greenhouse gas emissions, President Xi Jinping told the Climate Leaders' Summit on Thursday.​ https://t.co/ZgHTmHdDCN — Reuters Science News (@ReutersScience) April 22, 2021

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, se comprometió a trabajar para que el gigante asiático alcance emisiones “neutrales de dióxido de carbono” para el año 2060.

“China luchará por llegar al pico de emisiones de dióxido de carbono para el 2030 y alcanzar emisiones neutrales antes del 2060”, expresó el líder chino.

Xi Jinping llamó a los líderes mundiales a cuidar las montañas: “Las montañas verdes son montañas de oro”.

La Cumbre climática virtual

La Cumbre de Líderes sobre el Clima fue convocada por el gobierno de los Estados Unidos y reúne a 40 mandatarios, entre estos los presidentes de las 17 economías que mayores gases contaminantes para la atmósfera emiten.

Los países invitados a la cumbre, que se desarrolla de manera virtual entre el jueves 22 de abril y el viernes 23, son: Alemania, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Congo, Corea del Sur, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Gabón, India, Indonesia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Islas Marshall, México, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Turquía y Vietnam.

"Es la década de tomar decisiones" Desde la Cumbre de líderes mundiales sobre el Clima, el presidente estadounidense, Joe #Biden, renueva el compromiso de #EEUU en la lucha contra el cambio climático. #ClimateSummit 🌎 #madefominds /e pic.twitter.com/pQgkdOmUwn — DW Español (@dw_espanol) April 22, 2021

Asimismo, también habrá un representante de la Comisión Europea y otro del Consejo Europeo. Entre los invitados cuentan como oyentes determinados empresarios de industrias del petróleo y el gas.

En la cumbre se debatirán medidas conjuntas para financiar tanto el sector público como privado con el propósito de reducir la emisión de gases contaminantes, para alcanzar globalmente un límite de calentamiento global de 1.5°.

