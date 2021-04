Categórica postura de Biden sobre veredicto a Dereck Chauvin: ¿Qué dijo?

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, habló sobre el veredicto al expolicía Dereck Chauvin, quien este martes fue hallado culpable por el asesinato de George Floyd: “Nada lo puede traer de vuelta, pero esto puede ser un paso gigante en la marcha hacia la justicia en los Estados Unidos”.

“Para muchos, requirió una convergencia única de factores para que se llegara a este resultado. Fue un homicidio que se extendió durante casi 10 minutos a plena luz del día”, agregó el mandatario.

El jurado encontró de manera unánime culpable al expolicía Dereck Chauvin de los tres cargos por los que se lo acusaba: asesinato involuntario en segundo grado, que contempla una pena de hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que implica hasta diez años de privación de libertad.

Con este resultado, el hombre de 45 años podría pasar 75 años tras las rejas. Aunque los años de cárcel que deberá cumplir todavía es un dato sin confirmación. Podría ser beneficiado por el hecho de no tener antecedentes penales.

El presidente de los Estados Unidos grabó un mensaje desde la Casa Blanca en compañía de la vicepresidenta, Kamala Harris.

Biden pidió al Congreso que acelere en el tratamiento y la aprobación de una serie de reformas al sistema policial que presentó en febrero la legisladora demócrata Karen Bass. Esas medidas propuestas por Bass apuntan a combatir el presunto sesgo racial de las fuerzas policiales de los Estados Unidos.

“No entiendo por qué tarda tanto en ser aprobada”, consideró Biden. En la mañana del martes, antes de que se conociera el veredicto, el presidente mantuvo un diálogo telefónico con la familia de George Floyd. En ese diálogo había manifestado su esperanza en la aprobación de las reformas del sistema policial.

El expresidente de los Estados Unidos Barack Obama también celebró el veredicto impuesto al expolicía de Minneapolis Dereck Chauvin, hallado culpable por el asesinato de George Floyd.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV

— Barack Obama (@BarackObama) April 20, 2021