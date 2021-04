¿Dinosaurio suelto en Florida? La extraña criatura que captó una cámara – Video

Cristina Ryan, una mujer residente de Palm Beach, Florida, asegura haber visto un “dinosaurio bebé” a través de su cámara de seguridad, la cual registró días atrás una extraña criatura que se paseaba por el vecindario.

En diálogo con FOX 35 Orlando, Cristina Ryan se mostró segura de su conclusión tras observar las imágenes del supuesto dinosaurio en reiteradas oportunidades.

“Tal vez he visto ‘Jurassic Park’ demasiadas veces, ¡pero veo un raptor u otro dinosaurio pequeño!”, declaró Ryan, según consigna el citado medio.

Mujer de la Florida cree haber visto un pequeño dinosaurio corriendo en su patio trasero. “Tal vez he visto muchas veces “Jurassic Park” dijo Cristina Ryan. Algunos internautas sugieren que puede ser un dragón de cómodo, un perro con correa incluso un extraterrestre. pic.twitter.com/1ocPZw67l9 — Raúl Brindis (@raulbrindis) April 19, 2021

Continuando con su teoría, la mujer agregó: “Cualquier animal que se nos ocurra que esté ‘caminando’ a las 3:40 de la mañana, no caminaría de esta manera”.

El video registrado por la cámara de seguridad ubicada en la casa de Ryan muestra a una extraña criatura que pasa corriendo velozmente por el jardín de la denunciante, y luego se pierde en la oscuridad.

“Algunos dicen que es un pájaro grande, pero eso no tiene sentido, ya que lo que sea que parece tener patas delanteras. ¿Así que no estoy segura? Lol. Yo me quedo con un raptor”, bromeó Ryan.

Debate virtual sobre la teoría de Cristina Ryan: ¿Es o no es un dinosaurio bebé el animal que aparece en el video?

Pocos minutos después de que el medio local FOX 35 Orlando publicara en Facebook el video compartido por Cristina Ryan sobre el supuesto “dinosaurio bebé”, miles de usuarios dejaron sus comentarios y expusieron sus variadas y desopilantes conclusiones.

“Ese es un perro que lleva un arnés y arrastra una correa. Puedes ver las cuatro patas y el arnés y la correa arrastrando detrás de él”, dijo un usuario.

Otro usuario de Facebook, en tanto, opinó: “¡Parece un dragón de Komodo o algún tipo de lagarto!”.

Por su parte, otra persona bromeó: “OVNI recientemente avistado y supongo que este podría ser el CEO que está comprobando las cosas”.

“Los pavos lucen como dinosaurios al correr, los veo todo el tiempo en mi ruta de correo, pero hay algo en la cola de este animal (el del video) que definitivamente no parece la cola de un pavo… raro.”, planteó otro usuario.

La realidad es que las autoridades no han reportado el hallazgo de un animal que se asemeje a un dinosaurio, por lo que todo quedará en simples teorías sobre qué era lo que captó la cámara de seguridad de Cristina Ryan.

La ocurrente reacción en las redes del Universal Orlando Resort

El Community Manager (CM) del famoso complejo recreativo Universal Orlando Resort no quiso ser menos que los miles de usuarios que comentaron sobre el supuesto “bebé dinosaurio” que avistó Cristina Ryan, y se inclinó por una ocurrente reacción en Twitter.

“<Rápidamente cuenta a todos su raptores>”, reza la leyenda que utilizó el CM del Universal Orlando Resort para sumarse a la ola de comentarios sobre el mencionado video.

<quickly counts all of the raptors> https://t.co/4NzAZYg28D — Universal Orlando Resort (@UniversalORL) April 18, 2021

La ocurrente reacción se refiere a la próxima atracción del enorme parque de diversiones, cuyo estreno será el 10 de junio y se llamará Jurassic World VelociCoaster.

