Muere el presidente de Chad en combate contra rebeldes

Idriss Deby Itno, presidente de Chad, murió en pleno campo de batalla en combate contra rebeldes, según lo anunció el ejército del país centroafricano. La noticia fue anunciada en la radio y el canal del Estado en la voz del máximo comandante. Tenía 68 años.

Chad's President Idriss Deby killed in clashes with northern rebels shortly after winning re-election, army says https://t.co/DlqSsrCM1l

