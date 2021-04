Avión de Segunda Guerra Mundial aterriza de emergencia en Cocoa Beach – Videos

Un avión de la Segunda Guerra Mundial sorprendió a las personas que se encontraban descansando este sábado en Cocoa Beach, Florida, donde dicha aeronave protagonizó un aterrizaje de emergencia debido a un desperfecto técnico.

ABC 7 News confirma que el piloto de la aeronave, único tripulante de la misma, salió ileso de la maniobra a contrarreloj.

De acuerdo a la información brindada por FOX 35 News, las autoridades precisaron que el avión TBM Avenger hundido en Florida formaba parte del Cocoa Beach Air Show y que se fue a pique mientras realizaba su demostración.

Por su parte Chris Dirato, quien se encontraba presenciando el show aéreo, aseguró que ningún turista resultó herido tras el accidente.

El avión volvió a volar el año pasado después de una extensa rehabilitación, detalla ABC 7 News.

La misma fuente reporta que tanto la Administración Federal de Aviación como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando por qué funcionó mal el motor.

Las imágenes del aterrizaje forzoso ocurrido este fin de semana en Cocoa Beach se viralizaron en cuestión de minutos, gracias a la variada cantidad de testigos que registraron la maniobra del piloto con fotos y videos.

Tal es el ejemplo de Kinley Robinson, quien se encontraba disfrutando del día en Cocoa Beach cuando el avión de la Segunda Guerra Mundial cayó sobre el agua.

Crazy stuff happened today! Just happed to get some photos of the plane crashing during the Cocoa Beach Air Show. The pilot managed to land it in the water with no injuries to anyone. Thread of photos: pic.twitter.com/ic8d7AlmjS

— Kinley Robinson (@kinleyrmedia) April 17, 2021