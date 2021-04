Funcionaria de Dinamarca se desploma en plena conferencia de prensa – Video

Tanja Erichsen, directora de la Agencia de Medicamentos de Dinamarca (DMA, por sus siglas en inglés), protagonizó un impactante desmayo este miércoles, durante la conferencia de prensa que brindaba para anunciar la suspensión definitiva en su país de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, de acuerdo a la información de la cadena BBC.

Tras desplomarse frente a los periodistas presentes, Erichsen fue trasladada a un hospital y se encuentra recuperada, según indicaron medios daneses como Berlingske.

El video, que se viralizó en cuestión de horas, muestra a Tanja Erichsen de pie frente a los reporteros, instantes antes de colapsar y golpear su cabeza contra el piso de la sala.

Ni bien se produce el colapso de Erichsen, Søren Brostrøm, director de la Junta Nacional de Salud, y otras dos personas corren raudamente hacia su posición para asistir a la funcionaria y ayudar en su pronta rehabilitación, tal como muestran las imágenes que circulan por redes sociales.

Horas después del desmayo de Erichsen, la DMA emitió un comunicado vía Twitter en el que dio detalles del estado de salud de la directora del organismo.

Vores lægemiddelovervågningschef Tanja Erichsen er besvimet under dagens pressemøde. Hun er ved bevidsthed igen og er efter omstændighederne okay, men hun tager for en sikkerheds skyld en tur med ambulancen til skadestuen for at blive tjekket.

En otro tweet, el organismo dirigido por Erichsen agregó: “Recibimos muchos saludos cordiales para Tanja tanto aquí como a través de otros canales. Significa mucho. Se los transmitiremos a ella todos juntos. Muchas gracias a ti por tus pensamientos y palabras”.

Hasta este jueves por la tarde, Tanja Erichsen no realizó apariciones públicas ni emitió palabra alguna en sus redes sociales sobre el desafortunado episodio.

Denmark has removed the AstraZeneca Covid-19 vaccine from its vaccination program, saying it is not needed because it has already reached "such an advanced point" in its vaccine rollout.

The decision was not based on safety concerns, officials said. https://t.co/vJ6ZqAofSx

— CNN (@CNN) April 15, 2021