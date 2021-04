Helicóptero Ingenuity de la NASA realiza su primer vuelo en Marte: Imágenes

El helicóptero Ingenuity realizó este lunes su primer vuelo en el planeta Marte, tal como lo reportó la NASA. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio transmitió en vivo el evento histórico, que tuvo lugar alrededor de las 3 30 AM hora local.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G

El primer vuelo controlado con motor en otro planeta se realizó en la madrugada de este lunes 19 de abril, en el contexto de la misión “Mars 2020”.

Es la primera vez que la NASA vuela un dron en otro planeta. Se trata del primer vuelo exitoso de un artefacto de menos de dos kilos, propulsado con una hélice especialmente diseñada para volar en territorio marciano, cuyo aire es un 99% menos denso que el del Planeta Tierra.

🚁 A dream takes flight! Today, the Ingenuity #MarsHelicopter became the first aircraft in history to make a powered, controlled flight on another planet.

📺 Join us at 2pm ET (18:00 UTC) for an analysis of Ingenuity’s first flight & what's to come: https://t.co/Tj5bOylcqr pic.twitter.com/jiU9kzBLEz

— NASA (@NASA) April 19, 2021