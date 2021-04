Muere Walter Mondale, exvicepresidente de EEUU: ¿Por qué es recordado?

Murió a los 93 años Walter Mondale, exvicepresidente de los Estados Unidos durante el gobierno del Demócrata Jimmy Carter (1977/1981). La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia. Aunque no especificaron las causas del deceso, indicaron que ocurrió en su domicilio de Minneapolis, en Minnesota.

He transformed the role of U.S. vice president while serving under Jimmy Carter and was the Democratic nominee for president in 1984. https://t.co/oR0FIxFRAq

Mondale acompañó a Carter durante su turbulenta presidencia. El propio Jimmy lo despidió con palabras que dan cuenta del agradecimiento que le tuvo por haber trabajo codo a codo junto a él.

“Hoy lamento el fallecimiento de mi querido amigo Walter Mondale, a quien considero el mejor vicepresidente de la historia de nuestro país”, dijo Jimmy Carter mediante un comunicado.

“Fue un socio invaluable y un buen servidor para la gente de Minnesota, Estados Unidos y el mundo”, agregó el expresidente de los Estados Unidos en relación a quien fuera su compañero de fórmula.

Tras su experiencia junto a Jimmy Carter, Walter Mondale lanzó su campaña para presidente de cara a las elecciones de 1984, en las que fue derrotado por el republicano Ronald Reagan.

Pasó a la historia al convertirse en el primer candidato a presidente varón en elegir a una mujer como compañera de fórmula, Geraldine Ferraro, congresista del distrito de Queens (Nueva York), quien fue candidata a la vicepresidencia.

En un recordado acto de campaña, que tuvo lugar en San Francisco, Mondale decidió hablar con total franqueza a su electorado y reconocer que iba a aumentar los impuestos.

“Déjenme decir la verdad. Debe hacerse, debe hacerse. El señor Reagan subirá los impuestos y yo también. Él no se lo dirá y yo acabo de hacerlo”, dijo aquella vez. Muchos analistas políticos le atribuyeron a estas palabras el fracaso en los comicios. Reagen arrasaría el 6 de noviembre de 1984 al imponerse en 49 de los 50 Estados.

En la convención Demócrata de 1984, un joven Joe Biden pujó por convertirse él en el candidato del partido para las elecciones de noviembre de ese año. Finalmente, obtuvo un solo voto. Pero su relación de afecto y admiración para con Mondale nunca se deterioró.

llevó una vida de servicio extraordinaria” y que fue “muy generoso con su ingenio y sabiduría a lo largo de los años.

De acuerdo al sitio Axios, Walter Mondale y Joe Biden mantuvieron una comunicación este domingo, el día previo a la muerte del veterano político.

En realidad, se trata de una carta que entregada a varios de sus correligionarios políticos, un mensaje de esperanza de cara al futuro y un pedido para que sigan luchando por el bienestar del país. Su antiguo jefe Jimmy Carter y el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton, quien lo nombró embajador de Japón entre 1993 y 1994, serían los otros destinatarios de la misiva.

“Mi tiempo ha llegado… antes de irme solo quería decirles cuánto significan para mí. Ningún servidor público ha tenido a un mejor equipo trabajando a su lado. Hemos logrado mucho y sé que seguirán luchando por el bien. Joe en la Casa Blanca ciertamente ayuda”, expresa en dicha carta de despedida Walter Mondale.

Diferentes figuras de la política de los Estados Unidos lo despidieron y lo reconocieron como un defensor de los derechos civiles.

“Walter Mondale fue un auténtico servidor público y mi amigo y mi mentor”, expresó en Twitter la senadora Amy Klobuchar.

Vice President Walter Mondale led an extraordinary life of service—in uniform during the Korean War, as a Senator, and as Vice President. I was able to speak with him just a few days ago and thank him for his service. I'll miss him dearly, and my heart is with his family today.

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 20, 2021